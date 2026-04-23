La Policía Nacional de Santiago exige soluciones tras el incendio: "La situación es caótica"

La Policía Nacional de Santiago ha exigido este jueves frente a la comisaría incendiada el 12 de febrero información sobre cuándo podrá volver a trabajar con normalidad. "La situación es caótica y de vergüenza", aseguró el secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP) en Galicia, Agustín Vigo.

El incendio originado en la planta -4 del edificio, y que todavía es visible desde el exterior debido al humo negro que quedó en la fachada, obligó a cambiar la forma de organizar el servicio que ofrecen los agentes en la avenida Rodrigo de Padrón.

Desde entonces, trabajan en un pequeño espacio ubicado frente a la comisaría, donde atienden los trámites y peticiones de la ciudadanía, y en la praza do Obradoiro, donde realizan la expedición de DNI y pasaportes en dos furgones. Precisamente, el PP de Santiago cifraba la semana pasada en 4.000 y 8.000 las personas atendidas en cada uno de los dos sitios.

"Llueve sobre mojado. Tenemos problemas desde hace tiempo: la delincuencia entre el año 2019 y el 2025 subió un 20%, los delitos violentos un 120% y la criminalidad un 60%. Si a eso le sumamos que no tenemos medios para trabajar porque estamos en la situación que estamos, esto se vuelve totalmente insufrible", lamentó Agustín Vigo.

El representante sindical señaló que la ciudadanía se está viendo afectada en este sentido: la gente está "apretada" en el espacio que queda en la comisaría para hacer gestiones y se encuentran con situaciones "complicadas" como, por ejemplo, que un detenido pase por delante de un padre y sus hijos.

"Una situación desagradable que no debería producirse. A mayores, no hay calabozos aquí y hay que hacer una visita turística por las instalaciones policiales de la provincia, con lo que significa de detraer agentes del servicio diario, que ya estaba comprometido. Menos gente para trabajar y menos gente para perseguir el delito", añade el representante de la CEP.

Agustín Vigo acusó al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, de no "tomarse en serio" el problema que afecta a la comisaría compostelana: "Dicen que va por el procedimiento de urgencia, si va por uno lento igual lo ven nuestros nietos. Nos parece totalmente inaceptable que la comisaría más importante de la capital de Galicia esté en esta situación".

A este respecto, los agentes pidieron que una vez que el inmueble debe ser reformado habría que adecuarlo "al siglo XXI", con la llegada de nuevas tecnologías como drones o la inteligencia artificial. Los policías exigen más inversión para Santiago y Galicia, ante una situación que definen como "caótica", y exigen dimisiones entre los responsables.

Vigo, además, lamentó la falta de información. "Nos negamos a entrar aquí con sustancias cancerígenas", señaló, pidiendo que se haga una limpieza en profundidad antes de que retomen el trabajo en el inmueble: "Ahí se alcanzaron temperaturas de miles de grados, no sabemos lo que hay dentro. Hay zonas reventadas, cayeron paredes".