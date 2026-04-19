Remolcan una planeadora encallada en Porto do Son (A Coruña) sin heridos

Una planeadora tuvo que ser remolcada este domingo tras quedar encallada en unas rocas de la playa das Furnas, en el municipio coruñés de Porto do Son, sin que se registrasen heridos. Los tres ocupantes de la embarcación lograron salir por su propio pie y no necesitaron asistencia sanitaria.

El incidente se produjo alrededor de las 15:15 horas, cuando el 112 Galicia recibió el aviso de un alertante que se encontraba en la zona y alertaba de la presencia de la lancha atrapada entre las piedras.

Salvamento Marítimo movilizó entonces a la embarcación Salvamar Regulus para proceder a su rescate, mientras que por tierra se desplazaron efectivos de Protección Civil y de la Policía Local.

Debido a que la planeadora había quedado encallada en una zona seca entre rocas, fue necesario esperar a la subida de la marea para poder llevar a cabo el remolque con seguridad.

Finalmente, sobre las 16:30 horas, la embarcación pudo ser retirada del lugar y trasladada hasta el puerto de la localidad, donde quedó atracada. El suceso se saldó sin daños personales, pese a la aparatosa situación vivida en la costa.