Así será la Factoría Moza de Santiago: sala de conciertos, biblioteca y zona de ocio y deporte

La Xunta de Goberno Local de Santiago de Compostela dio ayer luz verde a la licitación de la redacción del proyecto y la dirección de obra de la Factoría Moza de Salgueiriños, con un presupuesto de 315.000 euros. El espacio contará, entre otros, con sala de conciertos, zona de ocio y deporte y bibliotecas. La previsión es que los trabajos se desarrollen en los próximos dos años.

"É a actuación máis importante dentro das incluidas no Plan Horizonte Compostela, financiado con fondos europeos dentro do Edil e cun investimento previsto de 4,5 millóns de euros", explicó la concejala de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, sobre la Factoría Moza.

El contrato aprobado ayer estará en vigor desde que se firme hasta que finalicen los trabajos, una vez el edificio esté construido. La previsión del Concello de Santiago es que en tres meses el proyecto básico esté entregado, dando otros tres más para el de ejecución.

El ayuntamiento busca de esta forma darle uso a la estructura abandonada de Salgueiriños, concebida en su momento como parque comarcal de bomberos y abandonada desde hace dos décadas. Una vez comprobado que la estructura podía usarse para otros fines, el concello impulsó esta nueva iniciativa.

¿Cómo será la Factoría Moza?

Santiago impulsa ahora la redacción del proyecto, que podría contener algunos cambios sobre el anteproyecto que recordó este martes María Rozas: superficie construida de casi 4.500 metros cuadrados distribuidos en tres plantas con cuatro grandes zonas diferenciadas por temáticas.

Así, la Factoría Moza contará con un área pensada para la música, ya que aquí radica la raíz de la iniciativa, según indicó la edil: "A idea naceu de procurar un equipamento que nos permitira ampliar o traballo que se está a desenvolver no Centro Xove da Almáciga cos seus locais de ensaio e que se nos está a quedar moi pequeno".

Los usuarios podrán disponer de hasta siete salas de ensayo, de una de grabación y de otra de conciertos con aforo de 600 personas, ligeramente más pequeña que la conocida Sala Capitol.

La zona de formación, asesoramiento y estudio contará con aulas, bibliotecas y despachos, mientras que el área destinada a la actividad física y a la zona maker complementará a la disponible en el Edificio Cornes. El inmueble dispondrá también de un área de coworking "pensando nos mozos e mozas que comezan a súa carreira profesional".

El anteproyecto, por último, incluye un área de ocio e interacción social con espacio cuberto e instalaciones para realizar deporte urbano.

El objetivo del Gobierno local, explicó Rozas, es que la Factoría Moza se convierta en un centro de referencia de políticas públicas para la juventud. La concejala señaló que en muchas ocasiones, los jóvenes no disponen de zonas para socializar: la capital gallega suma actualmente unos 9.000 empadronados y 20.000 estudiantes matriculados en la universidad.

"A única alternativa que ten a xuventude hoxe en día en espazos cubertos é ir aos centros comerciais e, por tanto, está vinculada ao consumo. Nós queremos que haxa un sitio en Santiago onde os mozos e mozas poidan socializar sen necesidade de acudir a unha formación ou a unha actividade, senón xuntarse e ter un espazo para estar", concretó Rozas.

El coordinador del departamento de Xuventude, Manuel Fernández, explicó por su parte que con la Factoría Moza buscan dar respuesta a las demandas de la juventud. Así, habrá una zona de skate cubierta y áreas para dar clases de baile y música con locales dimensionados para grupos de diferentes tamaños, por ejemplo.