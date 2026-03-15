Buscan en Noia (A Coruña) a un hombre de 41 años desaparecido desde primera hora del sábado

Imagen de Manuel Seoane Mosquera, desaparecido desde este sábado en Noia (A Coruña) Cedida

La Guardia Civil ha activado la alerta máxima por la desaparición de Manuel Seoane Mosquera, un hombre de 41 años desaparecido este sábado en Noia (A Coruña) desde las 06:00 horas.

Se trata de un caso de alto riesgo, ya que necesita ayuda urgente. Según indican, tiene antecedentes de desorientación y podría encontrarse en una situación de extrema vulnerabilidad, incluyendo posibles intenciones autolíticas.

El hombre mide 1,90 metros y es de constitución delgada, pesando unos 90 kilos. Tiene el pelo corto y de color negro y la piel blanca. En el momento de su desaparición llevaba puesto un chándal azul oscuro y una cazadora azul.

Asimismo, la Guardia Civil informa de que el hombre salió sin teléfono móvil, sin documentación y sin dinero encima.