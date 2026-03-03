Adjudicado el asesoramiento para redefinir la gestión de las instalaciones deportivas de Santiago

El Gobierno local de Santiago aprobó la adjudicación a Eptisa Servicios de Ingeniería SL para el servicio de asesoramiento y apoyo para la reparación del sistema de gestión de las instalaciones deportivas municipales por 51.780,33 euros.

Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno local de Santiago, Míriam Louzao, en rueda de prensa posterior a la celebración de la Xunta de Goberno Local. La concelleira ha explicado que el contrato tendrá una duración estimada de cinco meses desde su formalización y la adjudicataria deberá proporcionar el soporte necesario para establecer una nueva gobernanza en los complejos de Santa Isabel, Multiusos Fontes do Sar y Santa Marta.

En ese sentido, deberá elaborar los estudios de demanda y viabilidad económica y los documentos que requiera el proceso, tanto si se opta por la concesión a una empresa privada como por una sociedad de economía mixta.

La empresa deberá diseñar el modelo de negocio teniendo en cuenta las exigencias de la ley de contratos del sector público y evaluar también las ventajas y desventajas de que se cree una fórmula de colaboración público-privada o la concesión a una entidad privada.

De igual modo, tendrá que formular la propuesta de inversiones y el sistema para financiarlos e incluir la construcción de una nueva infraestructura deportiva en Santa Marta.

Según indicó Louzao, el contrato tendrá una duración estimada de cinco meses desde que se firme: tres para la entrega del estudio de mercado y de la viabilidad económica a financiar, y dos meses más para el asesoramiento del Concello durante todo el procedimiento de licitación posterior de la gestión de estos espacios deportivos.

En el contrato también se prevé una tercera fase que se ejecutaría en el caso de que se optara por la creación de una sociedad de economía mixta, que en este caso tendría una duración de ocho meses.