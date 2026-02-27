Santiago reactiva el próximo lunes el concurso público del transporte urbano

El concello de Santiago reactivará este próximo lunes el concurso de transporte urbano después de haber sido paralizado debido a la resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TACGAL) de cinco recursos presentados por empresas.

Además de esta reanudación de plazo de presentación de ofertas, también se ampliará en otros ocho días para favorecer la concurrencia, finalizando el 18 de marzo.

La alcaldesa, Goretti Sanmartín cualificó de "boa noticia" que el TACGAL resolviera los cinco recursos del transporte, "dándolle a razón ao Concello en todos e cada un dos casos".

Hace un mes, el órgano autonómico ordenó suspender la tramitación del contrato y, aunque no estaba obligado a ello, el Concello decidió "por prudencia" parar el concurso público, que en ese momento ya estaba abierto.

El próximo lunes, la Xuntanza del Gobierno local aprobará el levantamiento de la suspensión para reabrir y ampliar el plazo de uno de los contratos "máis importantes que ten este Concello".

El plazo quedó suspendido ocho días antes de finalizar, "recuperaranse eses días e pensamos amplialo outros 8 días máis", finalizando así el 18 de marzo.

El concelleiro de Mobilidade, Xan Duro, mostró su "satisfacción" con la resolución que, a juicio del gobierno, "confirma que son uns pregos ben armados" y por el que ha agradecido al personal técnico municipal el trabajo realizado, tanto a la concellería de Mobilidade y de Tussa como de los departamentos de Asesoría Jurídica, Intervención o Contratación. "Pasou o filtro do Tacgal, que non é menor", valoró.

Recursos presentados

Entre los cinco recursos presentados, tres han sido inadmitidos por no tener legitimidad en cuestiones planteadas, y otros dos desestimados, de modo que el tribunal no tuvo en cuenta ninguna de las cuestiones apuntadas, que han sido "moi deferentes".

Una de ellas era, por ejemplo, la exigencia de que las empresas concurrentes acrediten haber presentado servicios similares en ámbito territoriales de más de 75.000 habitantes en los 3 años anteriores a la licitación.

"Tamén se cuestionaba que a empresa licitada tiña que facilitar 67 vehículos provisionais durante o primeiro ano para prestar o servizo, en tanto non estivera dispoñible a frota", explicó Duro.

En ese respecto, el bipartito se ha mostrado optimista respecto a las "garantías" del contrato elaborado.

"Agardamos que se presenten moitas ofertas, que sexan solventes e que a mesa de contratación, logo de avalialas convenientemente, formule canto antes a mellor proposta para a adxudicación", añadió Sanmartín.