Santiago registró un aumento de un 70% en robos con violencia e intimidación respecto al 2024

El Ministerio del Interior acaba de publicar el Balance de Criminalidad de 2025 con un ligero aumento en Santiago de delitos graves, robos con violencia y en domicilios, bajando ligeramente también los hurtos y las agresiones sexuales con penetración respecto al año pasado. Los delitos de ciberdelincuencia siguen en alza en la capital gallega.

En total, Santiago de Compostela registró en 2025, 5.171 infracciones penales, frente las 5.024 respecto a 2024, un 2,9% más.

Un importante incremento lo sufrieron los homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa que en 2025 aumentaron el doble respecto al año anterior, con 2 casos. Los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria aumentaron un 39% (de 59 a 82 casos en 2025).

Los hurtos cayeron un 5,5% en 2025 (de 1.420 a 1.503). Sin embargo, los robos con violencia e intimidación aumentaron casi un 70%, de los 49 casos de 2024 en 2025 se registraron 83. Los robos con fuerza en domicilio también aumentaron, un 16,8% respecto al año anterior (de 95 a 111), mientras que los robos con fuerza en establecimientos y otras instalaciones aumentaron ligeramente un 1% (de 201 a 203).

Los delitos de agresión sexual con penetración cayeron a la mitad respecto a 2024, registrándose en 2025 cinco casos. Lo que sí aumentaron fueron los delitos contra la libertad sexual, casi un 3% (de 35 a 36) y el resto de delitos sexuales también crecieron un 24%.

Tanto la sustracción de vehículos como el tráfico de drogas descendieron. En 2025 se registraron 33 casos de sustracciones de vehículos, un 15,4% menos que el año anterior; mientras que de tráfico de drogas se registraron 14 casos , frente a los 16 de 2024, un 12,5% menos. El resto de criminalidad convencional también descendió un 4%.

Lo que sí aumentó fueron los delitos de ciberdelincuencia en la capital gallega. Se registraron 840 estafas informáticas en 2025, frente a las 675 de 2024, lo que supone un aumento del 24,4%. Otros casos de ciberdelitos también aumentaron casi un 14%, pasando de los 158 delitos en 2024 a los 180 el año pasado.