El Concello de Santiago pide el archivo de la sanción de Augas de Galicia por vertidos al río Sar

El Concello de Santiago ha pedido el archivo del expediente sancionador abierto por Augas de Galicia por vertidos al río Sar, con el que el organismo autonómico ha propuesto una sanción de 300.000 euros, y ha alegado una "ausencia de culpabilidad" y una "falta de autoría material".

La Administración local ha presentado al organismo autonómico las alegaciones correspondientes, adelantadas por la Cadena SER y a las que ha tenido acceso Europa Press, a la propuesta de sanción que resolvió el pasado 4 de febrero.

Esta responde a un expediente iniciado por el organismo autonómico a raíz de mediciones propias, aunque también recoge denuncias posteriores de otras entidades.

La argumentación municipal distingue dos periodos en la tramitación del expediente de Augas: un primero en el que la calificación de la sanción era leve (de hasta 30.000 euros) y uno segundo, posterior al 1 de octubre, en el que la calificación pasó a ser de carácter grave (de hasta 300.000 euros).

Al respecto de esta última, que es la que finalmente ha prevalecido a la hora de resolver la sanción, el Concello insiste en que hay, en primer lugar, una "falta de autoría material", debido a que, desde el 1 octubre, Acuaes, adjudicataria de las actuales obras, pasó a ser la responsable de la antigua planta de A Silvouta.

De esta forma, el Concello "perdió la capacidad de disposición sobre las instalaciones" y, por tanto, los vertidos del 12, 13 y 14 de octubre, que además fueron denunciados por otras entidades, ocurrieron bajo la "responsabilidad exclusiva" de Acuaes.

Además, la obra atiende a un convenio interadministrativo, tal y como recuerda el ente municipal.

Por otra parte, la Administración local ha defendido una "ausencia de culpabilidad" aludiendo a jurisprudencia que establece que, en caso de existir una infraestructura hidráulica "insuficiente o en obras" por parte de la administración competente, en este caso, el Estado, la entidad local queda eximida.