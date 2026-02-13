La Policía Nacional de Santiago habilitará un punto de información en el exterior de la comisaría Quincemil

La Policía Nacional instalará una carpa en el exterior de la comisaría de Santiago que funcionará como punto de información a la ciudadanía tras registrarse un incendio en sus instalaciones durante la mañana de este pasado jueves.

Así lo informaban el propio cuerpo que, en ese mismo comunicado, informaba que "desde el primer momento del día de ayer" no se vieron interrumpidos los servicios de Atención al Ciudadano.

Asimismo, la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC) solo atenderá los delitos graves contra las personas y no estará disponible para trámites de entidad menor.

Por otro lado, la oficina de expedición de DNI/Pasaportes atenderá exclusivamente en los casos de urgencia, hasta el lunes, en la furgoneta VIDOC instalada en la avenida Rodrigo de Padrón, en el exterior de las dependencias policiales.

El Negociado de Extranjeros no tendrá acceso a los equipos informáticos hasta el miércoles 18 de febrero. En caso de urgencia, se atenderá en la Oficina de Extranjería de la Comisaría Provincial de A Coruña, en el número 4 de la rúa Médico Devesa Núñez.

En el comunicado, la Policía Nacional explica que "cuando las condiciones técnicas lo permitan", se procederá a reanudar las actividades operativas de los distintos grupos.

Todo ello después de registrarse este jueves un incendio en la comisaría de la Policía Nacional de Santiago. En concreto, el fuego se habría originado en una zona de práctica de tiro de la planta -4 donde había neumáticos almacenados. Tras más de ocho horas de trabajo de los bomberos, el incendio pudo ser sofocado.