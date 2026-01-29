Los vecinos del Ensanche de Santiago podrán participar en el nuevo modelo urbano de la zona Concello de Santiago

El Concello de Santiago ha abierto un proceso de participación con los vecinos y vecinas del Ensanche para el nuevo modelo urbano que se llevará a cabo en la zona en los próximos meses. De igual modo, el gobierno local ha habilitado un formulario online para que los vecinos puedan hacer sus aportaciones.

Esta semana, los concelleiros Iago Lestegás, de Urbanismo y Vivienda, y Xesús Domínguez, de Obras y Servicios Básicos, participaron en una reunión en el Centro Sociocultural del Ensanche para presentar el anteproyecto para la reurbanización de la rúa Santiago de Chile y la Praza de Vigo.

"Tenemos anteproyectos y queremos escuchas a los vecinos para tomar nota de sus observaciones, propuestas e inquietudes, por eso quisimos abrir este proceso de participación", defendió Lestegás ante las personas que se citaron en el centro sociocultural.

Ambos concelleiros informaron del proyecto piloto con los planos e imágenes del anteproyecto y los vecinos que asistieron pudieron formular sus inquietudes y resolver sus dudas sobre este proyecto inicial para el que se abrió un proceso participativo.

Lestegás anunció que en la web del Concello, en el apartado de Transparencia, se habilitó una carpeta con toda la documentación de los dos anteproyectos para Santiago de Chile y Praza de Vigo para que todo el mundo pueda consultarla.

La web municipal también contará con un formulario online a través del cual los vecinos pueden hacer sus aportaciones. Estas aportaciones se sumarán a las que ya se hicieron en la reunión de esta semana, "los vecinos del Ensanche también tienen derecho a espacios públicos de calidad", defendió Lestegás.

Este nuevo modelo para el ámbito de la ciudad más densamente poblado de Santiago es "un modelo propio de este siglo", según el gobierno local. Con ejes y nudos verdes multifuncionales, donde la circulación es una de entre muchas funciones del espacio público.

El modelo de intervención en el viario público,que parte de estudios previos, busca que haya aceras más anchas (3,6 metros) y accesibles, una calzada central (dirección única y un solo carril, 3,2 metros), y dos bandas laterales de 2,2 metros para usos múltiples.

Actualmente, Santiago de Chile cuenta con una anchura de 15 metros, de los que 10 están dedicados a los coches y cinco a los peatones. Por lo tanto, hay un predominio del vehículo en la distribución del espacio público, además de árboles escasos y una red de saneamiento unitaria (pluviales y fecales).

Con el proceso que se abre, como mencionó Iago Lestegás en la reunión, se abre un proceso de participación de definición de la superficie que se destinará a cada uso.

Frente a un espacio prácticamente dedicado a los coches, la propuesta pasa por una calzada central con 3,2 metros (espacio compartido por vehículos y bicicletas), dos bandas laterales de 2,2 metros (con diferentes usos –árboles, bancos, terrazas–) y aceras de 3,6 metros.

Este modelo permite alejar los árboles de las fachadas (porque las aceras son más altas), lo que favorece que puedan crecer sin provocar molestias.

Praza de Vigo

Relacionado con este anteproyecto, la reunión también sirvió para dar a conocer el modelo para la Praza de Vigo.

Actualmente, tiene un estacionamiento soterrado que va a continuar en ese mismo lugar, pero el anteproyecto replantea los accesos y la configuración de este espacio público para ganar la plaza para la ciudadanía, aprovechando la visera que cubre el acceso al aparcamiento para hacer un pequeño anfiteatro para una zona abierta con tratamiento vegetal, rodeado de árboles y con un pavimento de calidad, manteniendo la zona de juegos infantiles.