El pleno de Santiago tumba la proposición del PP de retirar "inmediatamente" los radares de Conxo

En el primer Pleno del año, el Partido Popular de Santiago ha propuesto hoy la retirada "inmediata" de todos los radares de Conxo y que, en caso de no hacerlo, que "el gobierno de BNG y CA se comprometa a bajar los impuestos en la misma cantidad en la que se suben las multas". La propuesta no ha salido adelante por los votos en contra del BNG, CA, PSOE y no adscritas.

El líder del PP compostelano, Borja Verea, criticó "Goretti Sanmartín cambió su palabra ya que, cuando era oposición, manifestó numerosas veces en contra de estos dispositivos y, ahora, lo que propone es todo lo contrario". Añadió que las palabras de la alcaldesa "no tienen valor" y que quiere "multiplicar por dos las multas, porque se está diciendo que no es un plan recaudatorio, no reduce los impuestos en la misma cantidad que quiere incrementar las multas".

Para el popular, la instalación de nuevos radares solo responde a un "afán recaudatorio" para el que previamente "no se tomen medidas para moderar la velocidad en estas vías de acceso a la ciudad". De esta manera, Verea remarcó que "Goretti Sanmartín busca recaudar tres millones más por multas para sablear a los compostelanos".

Insistió en que si "este fuese el gobierno de la gente, como ellos se denominan, buscarían el dinero en otras partidas, como en la reducción de asesores y altos cargos", criticando el "despilfarro" de "multiplicar por dos el número de asesores y directivos, con sueldos de 75.000 euros". Finalmente, el popular añadió que "esta medida solo es para quitarle el dinero del bolsillo de los santiagueses".

"No vamos a retirar el radar de Conxo"

El concelleiro no adscrito de Gonzalo Muiños señaló que "a nadie le pilla por sorpresa" porque las cabinas llevan ya años en ese punto, y que "estamos a hablar de velocidades más que importantes" a la hora de que salten. "Se trata de unas cabinas que fueron instaladas de acuerdo a unos informes técnicos del Departamento de Tráfico y Mobilidad, motivado y sustentado por datos objetivos y medibles", señaló.

El concelleiro de Mobilidade, Xan Duro, señaló que "no vamos a retirar el radar en Conxo", la misma respuesta que dio en 2023 cuando el Partido Popular llevó por primera vez este asunto a pleno. "El paso inferior de Conxo tiene una configuración cuestionable", continuó y apuntó que es "punto de confluencia muy crítico" por falta de "visibilidad y por coincidir con dos niveles de volucidad muy distintos".

"Los datos de 2025 indican que el 73,11% de los vehículos que pasaron por delante del radar informativo, que hay antes de llegar al túnel dirección Milladoiro, superaban ampliamente la velocidad establecida", explicaba Xan Duro y comentaba que cerca de 8.400 vehículos fueron sancionados por superar esos límites de velocidad.

El socialista Gumersindo Guinarte señaló que "los radares son buenos o malos según el uso que se dé de ellos". "Si el 98% de los conductores que circulaban por Conxo superaban los límites de seguridad, decir que se quieren retirar esos radares creo que es una falta de responsabilidad importante", mencionaba.

"Igual que poner los anuncios de radares tiene un efecto evidente de la limitación del tráfico, y por tanto, de la mejorar de la seguridad vial, decir que se retiran, y que los conductores sepan que no están, tienen el mismo efecto pero en sentido contrario", explicaba el socialista.