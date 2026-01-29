Una persona herida en Santiago tras una salida de vía en la AP-9 y dar varias vueltas de campana

Una persona resultó herida este jueves por la tarde en un accidente de tráfico en la AP-9, a su paso por Santiago de Compostela. Según el 112, el coche que conducía la víctima, al salirse de la vía, chocó contra la mediana y dio varias vueltas de campana.

Fue un particular quien llamó al 112 Galicia para advertir del accidente pasados diez minutos de las 18:30 horas de la tarde de este martes. El incidente, sucedió en el kilómetro 67 de la autopista, a la altura de San Lázaro, en Santiago de Compostela.

Desde la central de emergencias se pasó el aviso al Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local, a los bomberos de Santiago y a los efectivos de Protección Civil de la localidad. También fue informado el personal del servicio de autopistas.

Segundo accidente en la AP-9, a la altura de O Castiñeiro

También esta tarde, sobre las 18:20 horas, el 112 Galicia recibía el aviso de otro accidente en Santiago, en la AP-9, kilómetro 73, a la altura de O Castiñeiriño.

Según el acertante, en un primer momento se pensó que nadie había resultado herido. Sin embargo, en el transcurso de la comunicación, solicitaron asistencia para una de las ocupantes del vehículo.

Los gestores del 112 informaron a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local, a los Bomberos de la ciudad, a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y al personal de control de la AP-9.