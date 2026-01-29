Los diputados del PP de Galicia tras el accidente en la AP-9 del martes: "En el hospital, pero estables"

Los diputados del PP de Galicia Roberto Rodríguez y Gonzalo Trenor continúan este jueves ingresados en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), donde permanecen estables y bajo observación tras el accidente de tráfico sufrido el pasado martes en la AP-9, a la altura de Oroso.

Según fuentes del entorno de ambos parlamentarios, su evolución es favorable dentro de la gravedad de las lesiones, aunque por el momento se mantiene su ingreso hospitalario para un seguimiento médico más exhaustivo.

Debido a la situación, el concejal del PP de A Coruña Roberto Rodríguez no pudo asistir a la sesión extraordinaria de pleno celebrada este jueves en el ayuntamiento, donde se aprobaron los presupuestos municipales para 2026. Por este motivo, tanto la alcaldesa Inés Rey, como el portavoz Manuel Lage Tuñas en nombre de todo el órgano de Gobierno, y Francisco Jorquera como representante del BNG, mandaron sus mejores ánimos al concejal esperando su rápida recuperación.

Asimismo, sus compañeros de partido, a través de palabras de Miguel Lorenzo, también les dedicaron parte de los cinco minutos que tienen por intervención, asegurando que están en contacto diario con ambos diputados del PP y con sus familiares. Del mismo modo les mandan todo su apoyo.

"Varias fracturas de costillas"

El accidente en el que resultaron heridos se produjo el martes por la mañana en la AP-9 en dirección Santiago, a la altura de Oroso, a consecuencia de una intensa granizada que redujo drásticamente la visibilidad y la adherencia en la calzada. En el siniestro se vieron implicados más de 20 vehículos, lo que obligó a cortar la autopista y a desviar el tráfico por la N-550 durante varias horas, hasta que la circulación quedó completamente restablecida sobre las 19:00 horas.

La jornada del martes estuvo marcada por otros dos accidentes de consideración en Galicia, también provocados por el granizo, uno en la AG-55 en Carballo y otro en la autopista a su paso por Portas, lo que llevó a las autoridades a pedir "extremar precauciones" ante las adversas condiciones meteorológicas.

El también concejal del PP en A Coruña, Roberto Rodríguez, presenta "varias fracturas de costillas", además de diversas contusiones, mientras que Gonzalo Trenor, exdelegado de la Xunta de Galicia en A Coruña, sufre "contusiones en la espalda y la cabeza". Ambos permanecen ingresados en el CHUS, después de haber pasado las primeras horas en la UCI, si bien las heridas "no son de gravedad".

Tal y como se indicó en la jornada posterior al siniestro, en función de su evolución se valorará en los próximos días su traslado al CHUAC o, en su caso, el alta domiciliaria.