Víctimas de Angrois se concentran ante la Audiencia Provincial tras el fallo: "No es casualidad"

Representantes de la Asociación de Víctimas del accidente ferroviario de Angrois se concentraron esta tarde, a las 17:00, delante de la sede de la Audiencia Provincial en la ciudad de A Coruña.

Una veintena de personas desafiaron la lluvia y protestaron, de esta forma, contra el fallo que exculpó la semana pasada al responsable de seguridad de ADIF en el momento en el que tuvo lugar el siniestro, que se llevó por delante la vida de más de 80 personas.

Con pancartas plastificadas con los lemas "cúpula judicial politizada" y "sin justicia y sin verdad las tragedias se repiten", han alzado la voz ante esta decisión.

Un siniestro en Alfonso Molina, que colapsó el tráfico de entrada de la ciudad, impidió que llegase otro grupo de personas con intención de sumarse a la concentración.

José Antonio Galloso, una de las personas que iba en ese tren y que sobrevivió al accidente, declaró ante los medios que "es una pena que se vuelva a repetir ahora en Adamuz y nos saque otra vez la triste realidad de este país".

"Estamos aquí para que a la gente no la lleven a engaño, que no nos lleven a engaño otra vez, porque a nosotros nos llevan ninguneando y haciendo caso no solo a las víctimas, sino a la Comisión Europea", sostuvo.

No creen en las casualidades

Cuestionado por la coincidencia entre este fallo y el accidente de Córdoba, dijo que "no es casualidad. Creemos que no es casualidad, para lavarle un poco la cara a ADIF, y como diciendo ante el resto de España que cumplen con la normativa y están sujetos a la legalidad, pero no es cierto".

Durante su comparecencia, criticaron el sistema de alternancia política. "Se reparten los puestos", dijo.