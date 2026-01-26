El Tribunal de Santiago mantiene la causa contra dos mandos de Bomberos por la muerte de un efectivo en prácticas

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela, plaza 3, acordó, por si los hechos fuesen constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores, en concurso con un delito de homicidio imprudente, que se continúe la tramitación del procedimiento abreviado contra dos mandos de Bomberos por la muerte de un compañero que estaba de prácticas y que fue arrollado por un autobús urbano que se incendió el pasado 30 de agosto de 2022.

El Tribunal también decreta que se siga la causa contra el Concello de Santiago de Compostela como posible responsable civil subsidiario.

De esta forma, ordena que se dé traslado al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones personadas, para que en el plazo de diez días formulen escrito de acusación, solicitando la apertura del juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que puedan excepcionalmente solicitar la práctica de las diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular la acusación.

En el auto, explica que se han practicado diversas diligencias, incluyendo declaraciones de investigados y testigos, así como informes técnicos.

El fallecido, según consta en la resolución, se posicionó en una trayectoria peligrosa durante la extinción de un incendio, lo que llevó a su atropello por el autobús, que perdió los frenos.

La jueza determina que hay indicios de que los mandos del operativo, quienes tenían la responsabilidad de garantizar la seguridad, no tomaron las medidas adecuadas para evitar el accidente.

Por lo tanto, considera que existen indicios suficientes para continuar el procedimiento abreviado contra los dos mandos investigados, mientras que decreta el sobreseimiento provisional respecto a otros implicados. La resolución no es firme, pues cabe interponer recurso.

Los hechos

Los hechos sucedieron el 30 de agosto de 2022, alrededor de las 8:20 horas, en la que el bombero estaba desarrollando su jornada de prácticas, mientras observaba las labores de extinción de un incendio de un autobús urbano en llamas.

Se posicionó entre la parte trasera de la motobomba y el autobús, que se encontraban a casi 13 metros de distancia.

El vehículo incendiado perdió los frenos y comenzó a desplazarse en su dirección, por encontrarse pendiente abajo. Sin mediar tiempo suficiente para su reacción, el autobús le arrolló y empotró contra el coche de bomberos, falleciendo en el impacto por las policontusiones sufridas.

La operación de sofocación del fuego estaba dirigida por el sargento Luis Miguel y el cabo Carlos Francisco, quienes debían planificar y coordinar la actuación a la llegada al lugar del siniestro, salvaguardando la seguridad de todos los presentes en aplicación de los protocolos y, especialmente, de los bomberos en prácticas.

El cabo, que llegó como copiloto del coche de bomberos, indicó al conductor el lugar y la forma en que aparcar. Al salir del vehículo motobomba, el sargento, les indicó a los alumnos en prácticas que se mantuviesen a un margen del vehículo, para mantener una distancia de seguridad adecuada como observadores.

Sin embargo, durante el desarrollo de la operación, ni el Sargento ni el Cabo se percataron de que el bombero en prácticas se había posicionado delante de la motobomba, en posible trayectoria con el autobús que se encontraba en cuesta, poniendo de este modo en peligro su vida y determinando la posterior producción de su atropello.