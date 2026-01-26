Santiago de Compostela inicia la semana bajo alerta amarilla por lluvia y vientos

Santiago de Compostela inicia la última semana del primer mes del año bajo alerta amarilla por lluvia y vientos, según MeteoGalicia, donde podrían acumularse más de 40 litros por metro cuadrado y los vientos podrían superar los 70 kilómetros por hora.

La capital gallega viene de vivir un fin de semana donde la situación no ha sido mejor, con la borrasca Ingrid dejando granizo, lluvias y viento durante esos días. Toda la comunidad gallega está en alerta, siendo roja en algunos puntos del interior de Pontevedra por fuertes lluvias que ha hecho que se cancelen clases y actividades deportivas.

Para los próximos días se prevé la entrada de otra borrasca en Galicia, que dejará en Compostela lluvias todos los días, pero no tan intensas como las de hoy.

En cuanto las temperaturas, no experimentarán cambios significativos, a pesar de que oscilarán. Así, las máximas podrían superar los 10 grados, mientras que las mínimas superarán los 5.