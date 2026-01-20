Santiago contará con 244 viviendas de promoción pública y una residencia juvenil de 150 plazas

Acto de presentación de la construcción de viviendas en Salgueiriños Xunta de Galicia

Como ya se había anunciado con anterioridad, la Xunta de Galicia llevará a cabo la construcción de 244 viviendas de promoción pública, así como una residencia juvenil con 150 plazas en Santiago de Compostela.

Esta mañana el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, participó en la presentación de la construcción de las viviendas que estarán localizadas en Salgueiriños, acompañado de María Martínez Allende, conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, de José López Campos, conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, y de Antonio López Díaz, rector de la USC.

Rueda destacó el "compromiso del Gobierno gallego" para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para estudiantes y menores de 36 años, poniendo como ejemplo estos nuevos espacios residenciales que se construirán en la capital gallega, junto con otros que se realizarán en A Coruña. En total, el Ejecutivo autonómico invertirá "más de 80 millones de euros".

Unos proyectos divididos en dos lotes y para los cuales se convocan hoy mismo sendos concursos de ideas arquitectónicas, que ya están publicados en la Plataforma de Contratos de Galicia.

"Queremos una buena arquitectura, que se hagan unas edificaciones de calidad, bien pensadas, bien diseñadas y bien planificadas", indicó. Esta fase técnica cuenta con una inversión de 1,9 millones de euros para el lote de Santiago y lo que busca es atraer el talento de los profesionales con el objetivo de conseguir los mejores proyectos.

Se actuará en una parcela de 11.013 metros cuadrados de superficie ubicada en Salgueiriños y que actualmente está siendo utilizada como aparcamiento.

Así, Rueda explicó que el proyecto es posible gracias a la modificación normativa impulsada por la Xunta este año que permite, desde el pasado 1 de enero, transformar suelos dotacionales en espacios residenciales, ya que el Gobierno gallego no dispone de más suelo para construir en la ciudad.

En el caso de las residencias juveniles, se construirán en dos ayuntamientos, Santiago y A Coruña, que no cuentan con estas instalaciones públicas, actualmente en Galicia solo hay centros de este tipo en Lugo, Ourense y Vigo.

Estas residencias están destinadas a jóvenes entre 16 y 30 años que, por motivos de estudios o trabajo, estén obligados a permanecer fuera de su domicilio.

El IGVS se encargará de la urbanización de las parcelas y de la construcción de las viviendas y de los alojamientos compartidos, mientras que la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude hará lo propio con las residencias.

Gran prioridad de la legislatura

Alfonso Rueda insistió en que la vivienda es una de las grandes prioridades para la Xunta y recordó que, "ya hay 3.000 viviendas públicas en diferentes fases de ejecución y, en este 2026, pondremos en marcha el resto para llegar a las 4.000 comprometidas en esta legislatura".

El objetivo es duplicar el parque público residencial hasta llegar a las 8.000 viviendas públicas.

La Administración autonómica tiene ya en marcha 400 hogares en la capital gallega, 60 de ellos para entregar este mismo año en Lamas de Abade y O Castiñeiriño.