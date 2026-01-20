Polémica por las obras de O Milladoiro, en Ames (A Coruña): "Los resultados son bastante cutres"

En 2024 arrancaban las obras para la humanización en la Travesía de Milladoiro, en el concello de Ames, con una inversión de 4,4 millones de euros y financiadas con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. A falta de algunos remates, las obras han causado discrepancias y malestar entre los vecinos con semáforos inactivos, marquesinas desniveladas o aceras no accesibles.

Las obras dieron comienzo justo en la calle de Claudia, una vecina de Milladoiro que lleva "sufriéndolas de cerca casi dos años". "Es difícil acostumbrarse al ruido constante, maquinaria que dificulta el tránsito o los cortes constantes de carriles sin avisar previamente o con muy poca antelación", lamenta. También critica que "nunca he visto un agente de tráfico que controle coches y peatones" cuando no funcionaban los semáforos, "hubo mucha confusión y caos". "Un día la parada del autobús estaba en una acera y al día siguiente en otra y solo te enterabas si hablabas con los vecinos", explica.

"Houbo fases bastante estresantes, non só para os que vivimos en Rosalía de Castro, senón para todo o conxunto do Milladoiro, porque os accesos ás demais rúas teñen as mesmas entradas", comenta Fidel. Este vecino de Milladoiro, al igual que Claudia, también critica la falta de presencia de Policía Local, "foi inexistente, facendo os controis para residentes os propios obreiros, ou para dirixir o tráfico nas semanas que estivemos sen semáforos".

"En varias ocasiones han estado apagados varios semáforos de cruces principales, lo que ha sido extremadamente peligroso para los conductores y peatones", lamenta también Andrea sobre el nulo funcionamiento de los semáforos durante las obras, y que todavía aún hoy algunos siguen sin funcionar. Para esta vecina, estas obras han sido "extremadamente incómodas y peligrosas". "Las obras se han hecho muy largas y ha sido muy difícil convivir con ellas", señala.

"Como peatones durante mucho tiempo hemos tenido calles totalmente destrozadas lo que hacía imposible caminar por ellas, por lo que hemos tenido que caminar por la carretera con todo el peligro que eso conlleva" y también se queja de que "para las personas con movilidad reducida durante muchas semanas ha sido imposible que salieran de sus casas y también las personas con carritos de bebés".

Para Amalia este tiempo de humanización ha sido "caótico". "Considero que as obras están mal organizadas e sobre todo mal sinalizadas", argumenta y añade que "algúns días non se podía acceder pola xeneral e iso causaba atascos terribles, tardaba máis media hora en chegar a casa cando normalmente apenas tardo dez".

"Resultados bastantes cutres"

Tras un (mal)convivir con estas obras, los resultados para muchos vecinos no han sido los esperados con alguna que otra polémica, como marquesinas torcidas que dificultan sentarse.

"Hay muchas marquesinas torcidas en las que no puedes sentarte correctamente", comenta Andrea, "las hace especialmente inútiles para personas mayores o con movilidad reducida". Para ella, "las obras han quedado bien", pero apunta a que "esto se evaluará mejor con el paso de las semanas, que es cuando veremos la viabilidad de los cambios que han hecho".

Marquesina torcida en O Milladoiro Cedida

"Con el presupuesto destinado a estas obras y el bombo que le han dado a lo de la humanización de Milladoiro, los resultados son bastante cutres", señala Claudia. "En algunas calles pasó tiempo desde que echaron el cemento hasta que pusieron la acera. En Rúa Anxeriz, por ejemplo, no era raro ver a gente tropezarse o caer todos los días. En algunas zonas la acera está algo desnivelada y se tropieza con facilidad, a veces está señalizado y otras no", explica.

"Dudo moito que estas obras humanicen un lugar. Un desastre, para un resultado moi dudoso", apunta por su parte Amalia. "Déronlle moito bombo ao carril bici e leva un ano e medio sen utilizarse. Pasan máis peóns que ciclistas, ou está ocupado por coches aparcados", añade.

Para Fidel, lo que más deja que desear son los detalles. "A día de hoxe aínda temos semáforos inactivos e dúas ou tres papeleiras totalmente insuficientes" comenta que "gañamos amplitude nas beirarrúas", pero "puxeron unha ringleira de macetas enormes con árbores, as marquesinas deixáronas co desnivel que tiña a beirarrúa, sabendo que a rúa é unha costa pronunciada, e faltan colectores de lixo por situar".

Para este vecino de Milladoiro la obra es "boa e necesaria", pero estos últimos detalles son los que "máis valoras no día a día".

Desde el concello de Ames explican que todavía faltan que finalicen definitivamente las obras y que son necesarias para la ciudad, pero, al igual que los vecinos y vecinas, tampoco están contentos con la ejecución. De esta manera, informan que le han presentado un informe, "de más de 50 páginas", al Ministerio de Transportes, responsables de la ejecución de las obras dirigido a mejorar los resultados.