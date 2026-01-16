¿Qué tiempo hará este fin de semana en Santiago de Compostela?

Tras una jornada de alerta amarilla por lluvia y viento, en donde se alcanzaron los 18,2 litros por metro cuadrado y rachas de viento que superaron los 47 kilómetros por hora, Santiago de Compostela tendrá hoy un día más tranquilo.

De esta manera, aunque las precipitaciones seguirán en la capital gallega, no se esperan fuertes rachas de viento. Las lluvias persistirán hasta el sábado por la noche, cuando se espera que finalicen, teniendo una jornada de domingo soleada previsiblemente.

Durante este fin de semana, la comunidad gallega se quedará bajo la influencia de bajas presiones situadas al norte, con masa de aire frío, lo que se traducirá en una bajada de las temperaturas, especialmente en las mínimas. Así, los termómetros pasarán a marcar cuatro grados a dos, mientras que las máximas rondarán los diez grados.

En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.