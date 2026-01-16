Las lluvias causan un desprendimiento de tierras en una zona urbana de Santiago

Las fuertes lluvias de este viernes han provocado un desprendimiento de tierras en el barrio compostelano de Fontiñas, que ha obligado a movilizar a efectivos de Bomberos y Policía Local, así como a una Brigada de Obras del Ayuntamiento.

Fuentes policiales informaron a Europa Press de que el incidente, ocurrido a las 13:00 horas, únicamente obligó a acordonar la zona y no tuvo consecuencias mayores en relación a daños personales o materiales.

Asimismo, una Brigada de Obras del Ayuntamiento se desplazó hasta el lugar del desprendimiento para efectuar las labores de retirada de material y liberar la zona, según indican fuentes municipales.

El concejal Xesús Domínguez, acompañado de una técnica municipal, acudió también al lugar para comprobar los trabajos.