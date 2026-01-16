Las lluvias causan un desprendimiento de tierras en una zona urbana de Santiago
Sucedió en el barrio de Conchiñas y movilizó a los Bomberos y Policía Local
Las fuertes lluvias de este viernes han provocado un desprendimiento de tierras en el barrio compostelano de Fontiñas, que ha obligado a movilizar a efectivos de Bomberos y Policía Local, así como a una Brigada de Obras del Ayuntamiento.
Fuentes policiales informaron a Europa Press de que el incidente, ocurrido a las 13:00 horas, únicamente obligó a acordonar la zona y no tuvo consecuencias mayores en relación a daños personales o materiales.
Asimismo, una Brigada de Obras del Ayuntamiento se desplazó hasta el lugar del desprendimiento para efectuar las labores de retirada de material y liberar la zona, según indican fuentes municipales.
El concejal Xesús Domínguez, acompañado de una técnica municipal, acudió también al lugar para comprobar los trabajos.