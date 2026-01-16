"Huelga total" y sin servicios mínimos en Santiago por el parón de autobuses

El tercer día de huelga del transporte de viajeros por carretera de A Coruña, de los cinco previstos para este mes, ha dejado totalmente vacía la estación de autobuses de Santiago de Compostela, y las paradas de los autobuses urbanos de la ciudad.

En la estación compostelana se ha podido ver algún que otro autobús, como por ejemplo el que ha llegado desde Vigo alrededor de las 11 de la mañana, pero ninguno procedente de algún punto de la provincia de A Coruña. Pablo Taboada, de la Confederación Intersindical Galega (CIG), informa de que la huelga ha sido "total" en la provincia, "nin están sacando os mínimos".

Los sindicatos CIG, UGT y CC.OO han convocado estos parones demandando una mejora de las condiciones laborales, así como mejoras salariales y de conciliación y la reclamación de un convenio colectivo que lleva "caducado" cuatro años.

Con respecto a este convenio, desde el sindicato informan de que "non se sabe nada" y no han tenido ningún tipo de contacto para negociarlo. Por lo que todo desde la CIG apuntan a que la huelga se amplíe al lunes y martes de la semana que viene y, si todo sigue igual, el lunes 2 de febrero se podría convertir en indefinida si no se llega a un acuerdo con la patronal.

La huelga le ha pillado un poco por sorpresa a Sofía, una de las pocas personas que estaba esperando la llegada de algún autobús. Vino desde Ourense en tren y su intención era coger un autobús para ir a Pobra do Caramiñal, "estoy mirando un blablacar", dice.

Y es que, como comentaba Pablo Taboada, los servicios mínimos tampoco han salido, ni desde la estación de autobuses ni desde las paradas de buses urbanos de la ciudad. "Están en su derecho", comenta una vecina del centro de Santiago, pero lamenta la ausencia de los servicios mínimos, "por lo menos deberían salir los del hospital".

Panel informativo de la huelga en una de las paradas de autobús urbano Quincemil

David, un estudiante del Campus Norte que vive en el Ensanche de la ciudad, explica que esta mañana "estiven esperando 20 minutos" en la parada y al ver que no pasaba ningún autobús decidió ir andando hasta su facultad, "polo menos non fai tan al tempo como onte", bromea.