El gobierno de Santiago defiende sus presupuestos: "No son decisiones caprichosas"

La portavoz municipal, Míriam Louzao, ha defendido este viernes que las previsiones de ingresos y gastos contempladas en el proyecto de presupuestos municipales están "avaladas por técnicos": "no son decisiones caprichosas del grupo de gobierno".

Entre las críticas recibidas por el PSOE y las concejalas no adscritas, cuyo apoyo es necesario para sacar adelante las cuentas, las segundas cuestionaron esta semana que se plantee un incremento de ingresos por la recaudación de multas de tráfico de un 173%.

Preguntada por los medios al respecto, Louzao ha mostrado disposición a hablar con el conjunto de estas cuatro edilas para "llegar a un acuerdo", aunque no ve "sentido" a bajar una valoración de ingresos que "está justificada" como el caso.

"Nosotros podemos valorarlo todo, pero el proyecto de presupuestos tiene unos ingresos y unos gastos y, si modificamos ese dato, tenemos que modificar otros, entonces lo hablaremos con las no adscritas para que hagan una propuesta si lo consideran", ha precisado.

Asimismo, ha indicado que se están entregando todos los informes que han solicitado para que cuenten "con todos los datos".

Algunos de estos documentos, según ha señalado Louzao, son además informes que estaba previsto incorporar a las cuentas.

Por otra parte, la portavoz municipal ha manifestado una vez más la voluntad del Gobierno de no revelar y mantener "de forma interna" la fecha y contenido de las reuniones programadas con socialistas y no adscritas: "nos parece la forma óptima de llegar a un acuerdo, que es el objetivo que nos pusimos".