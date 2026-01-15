Más de 300 firmas para cerrar "definitivamente" dos afters del Ensanche de Santiago

La asociación de vecinos del Ensanche de Santiago de Compostela, Raigame, ha iniciado una recogida de firmas para cerrar definitivamente los afters Stilo y TNT, así como el cierre de dos narcopisos situados en el barrio, concretamente en el número 5 de la rúa Santiago de Chile y en el número 6 de Alfredo Brañas, para frenar la "degradación do barrio máis densamente poboado da cidade".

Desde la web de la asociación vecinal (avraigame.com) se ha activado un formulario web para apoyar la petición en donde las personas interesadas deben introducir su nombre, apellido, DNI y correo electrónico.

En estos primeros tres días ya llevan recogidas más de 300 firmas, con una media de 100 firmas por día. Desde la asociación denuncian que llevan nueve años sufriendo los problemas generados por estos dos negocios de ocio, "na rúa e nos portais dos edificios colindantes", explican desde Raigame para Quincemil.

De esta manera, indican que padecen "peleas, ruidos, ouriños, vómitos e actos vándalicos" delante de estos negocios, "sin que nin os propietarios nin a policía fagan algo por evitalo". De hecho, critican que "algún xefe" de la propia Policía Local les tiene dicho que "o único problema que teñen estes negocios é que a clientela non é do agrado da veciñanza".

El barrio sufre "problemas continuos" que afecta a la salud y a la seguridad de los propios vecinos, y también perjuicios económicos. "Supoñen un custo sanitario polas repetidas intervencións dos servizos sanitarios e ambulancias que teñen que socorrer aos feridos e persoas drogas", explican desde Raigame, a lo que también añaden los costes de los servicios de limpieza y de reposición del mobiliario urbano.

También el coste policial de "máis de 6 redadas antidroga efectuadas nestes negocios nos últimos anos" y las numerosas intervenciones policiales para controlar los actos vandálicos "unha vez descontrolados".

El gobierno local de Santiago todavía no se ha puesto en contacto con ellos desde el inicio de esta campaña. Desde Raigame explican que tuvieron una reunión en noviembre con el concelleiro de Mobilidade e Convivencia, Xan Duro, y mandos de la Policía Local y Nacional. En ella, once presidentes de las Comunidades de Vecinos afectadas manifestaron "os seus problemas con estes negocios, así como cos dous narcopisos que operan con sospeitosa impunidade".

Tras esta reunión, solo vieron una redada policial, la del pasado mes de noviembre en una operación policial que se saldó con dos detenidos por situación irregular, cien personas identificadas y varias actas relacionadas con los estupefacientes en ambos locales del Ensanche.

"Incautáronse numerosas armas brancas, drogas e irregularidades administrativas sen que tivéramos constancia de repercursión algunha sobre estes establecementos, xa que continúan abertos ao público con total normalidade", denuncian desde la asociación de vecinos.