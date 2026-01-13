La Policía Local de Santiago incorpora una inspectora principal, única mujer en Galicia en ese puesto Concello de Santiago

La Policía Local de Santiago cuenta, desde hoy, con la única mujer en el puesto de inspectora principal de toda Galicia. Se trata de Diana Parente Pampín, que en 2013 ya se convertía en la primera mujer oficial en el cuerpo de la Policía Local de Santiago.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el concejal de Convivencia, Xan Duro, recibieron hoy a la nueva inspectora principal y a los nuevos inspectores que fueron nombrados en la Xunta de Goberno que se celebró ayer.

La Xunta de Goberno nombró a cuatro nuevos inspectores de la Policía Local: Sergio Mariño Rouza, José Noya Vázquez, José Luis Castro Eitor y Antonio Malvido Lojo.

Los cuatro superaron el proceso selectivo de acceso por promoción interna y movilidad a la categoría de inspector en los cuerpos de la Policía Local de Galicia, que convoca de manera unitaria la Academia Galega de Seguridade Pública.

Por su parte, Diana Parente Pampín superó el proceso selectivo de acceso por promoción interna en los cuerpos de la Policía Local de Galicia, escala ejecutiva, categoría de inspectora principal, para la que se ofertaron dos plazas.

Diana Parente es, a día de hoy, la única mujer inspectora principal en los cuerpos de Policía Local de toda Galicia, y la primera que accede a esa categoría desde la escala básica, al amparo de la Ley 4/2007 de coordinación de Policías Locales de Galicia.

En 2013 logró ser la primera mujer oficial de Policía Local de Santiago, y en 2019 se convirtió en la primera inspectora.

Con estos nombramientos, la Policía Local de Santiago cuenta ahora con cuatro inspectores principales y cinco inspectores.