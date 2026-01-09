El papa León XIV no visitará Galicia este año: el arzobispo de Santiago mantiene "esperanzas" de que lo haga en 2027

El Papa León XIV reza el Ángelus desde el balcón de su despacho con vistas a la Plaza de San Pedro. Efe

El papa León XIV finalmente no visitará Galicia en su primer viaje a España. Así figura en el primer borrador acordado por la Conferencia Episcopal Española y el Vaticano, y que ahora enviarán al Pontífice para aportar sus "matices", según ha informado este viernes el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, tras una reunión con la Secretaría de Estado del Vaticano.

Aunque se había especulado con la posibilidad de que también recalase en Galicia, finalmente no hay ningún destino gallego entre los ratificados en esta jornada.

De esta manera, León XIV visitará Madrid, Barcelona y Canarias en 2026. "¿Habrá viaje? Sí, o eso el interés que tiene el Papa", ha subrayado Cobo, en declaraciones a los medios tras el encuentro, en el que han estado presentes el presidente de la CEE, Luis Argüello, los cardenales de Madrid y Barcelona, José Cobo y Juan José Omella, respectivamente, y el obispo de Canarias, José Mazuelos.

"Hemos empezado ya a plantearla, todavía las fechas no están cerradas, nos ha reunido a tres sedes, también con la CEE, Madrid, Barcelona y Canarias el tercer centro. Se plantea un primer borrador, el Santo Padre ya dirá con esas primeras notas qué tenemos que hacer para ponernos en marcha", ha añadido.

"Esperanzas muy sólidas"

A pesar de que el papa León XIV no visitará este año la comunidad gallega, sí se mantiene la puerta abierta a que el pontífice visite Galicia coincidiendo con el Año Santo 2027.

De hecho, ha sido invitado por varias autoridades y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afirmó en la pasada jornada que se iba "por el buen camino" para que esta visita pudiese producirse.

El arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto Fernández, ha explicado a los medios de comunicación que la capital gallega sigue teniendo una expectativa de que sea en el Año Santo 2027.

"Por lo tanto la invitación que le hice personalmente es que fuera peregrino en el 2027", ha explicado.

Prieto ha subrayado que esto requiere de "cierta espera y paciencia" hasta que la Santa Sede pueda confirmar esta invitación hecha al papa León. "Hay una esperanza muy sólida, ciertamente, pero hay que esperar los tiempos oportunos", ha indicado.

"Evidentemente, el primer viaje del Papa León a España es significativo e importante. Primero hay que establecer los itinerarios y tiempos de esa visita y después trabajaremos para que pueda ser uno de los peregrinos significativos e importantes que se acerquen a Santiago en el año santo 2027", ha desarrollado.

Preguntado por la posibilidad de que el papa realizase un tramo del camino de forma simbólica, el arzobispo ha indicado que cuando llegue el momento "se mirará" cuál es el contexto y si recorre una parte del camino.

"Por lo tanto, primero será confirmar que el Papa pueda estar entre nosotros el próximo Año Santo y a partir de ahí se verá como se concibe su presencia en Santiago de Compostela", ha concluido.