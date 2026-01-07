Santiago homenajea a Castelao en el 76 aniversario de su fallecimiento: "Su legado sigue vigente" Xunta de Galicia

El Panteón de Galegas e Galegos Ilustres, en la iglesia del convento de San Domingos de Bonaval, en Santiago de Compostela, acogió el acto institucional de conmemoración del 76º aniversario del fallecimiento del intelectual galleguista Castelao.

Organizado por la Fundación Castelao, en el acto estuvieron presentes, entre otros, el presidente de la Fundación, Miguel Anxo Seixas Seoane, el presidente del Parlamento gallego, Miguel Ángel Santalices, el conselleiro de Cultura, José López Campos, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, el presidente de la Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

El acto estuvo conducido por la poeta y periodista Noelia Gómez, madrina de la Fundación Castelao, y contó con una introducción y varias piezas musicales a cargo de Benxamín Otero.

El homenaje incluyó una ofrenda floral y la interpretación del Himno Gallego, en una ceremonia que combinó palabra, música y simbología colectiva. El acto concluyó en el claustro y con la entrega del 4º regalo de Bonaval, una publicación que recoge los discursos institucionales y una receta de sopa rianxeira de nécora de Casa Marcelo, acompañada de un dibujo de Castelao.

"Una conquista de todo un pueblo"

El presidente de la Fundación Castelao, Miguel Anxo Seixas Seoane fue el primero en tomar la palabra y arrancar el acto.

En su intervención ha reivindicado el papel de Castelao para lograr el Estatuto de Autonomía, "una conquista de todo un pueblo", para decir que Galicia "tenía derecho a gobernarse a sí misma".

"No olvidemos el esfuerzo de Castelao y de los políticos republicanos para que los gallegos disfrutemos de un Estatuto. Se conquistó una batalla histórica", puso en valor.

Legado intelectual, político y cultural

El conselleiro de Cultura, Lingua y Xuventude, José López Campos recordó la declaración de la Xunta este 2025 como Ano Castelao.

Así, ha celebrado que la figura de Castelao haya convocado un año más, "de forma unánime", a todas las instituciones gallegas y ha aprovechado para subrayar que el político galleguista definió "de forma clara y decidida la Galicia que hoy somos".

El conselleiro de Cultura, José López Campos, en su discurso Xunta de Galicia

El conselleiro puso en valor que el pueblo gallego le haya otorgado la "máxima estima" por el "valioso legado intelectual, político y cultural, donde se significó especialmente por su férrea defensa del gallego". En este respecto, incidió en el papel que juegan las nuevas generaciones, a las que le atribuyó ser "continuadoras naturales de sus importantes aportaciones".

López Campos también destacó la "amplia y completa programación" del Ano Castelao que acaba de concluir y que permitió "una mayor proyección de su figura, su legado y también de nuestra cultura y lengua".

Una acción en la que destacó la proyección internacional de la figura de Castelao con la programación específica en Buenos Aires, ciudad en el que el intelectual gallego pasó los últimos diez años de su vida.

Finalmente, el titular de Cultura de la Xunta se refirió a la celebración de este 2026 como el Ano Oteriano, acordado por unanimidad en el Parlamento de Galicia, para ampliar a todas las instituciones, organismos y sociedades gallegas a participar en los actos que se desarrollarán estos meses alrededor de "otro referente especial de las letras, el pensamiento e identidades gallega contemporánea".

Un ejercicio de necesidad

Por su parte, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, destacó que recordar a Castelao no es un gesto protocolario ni un ejercicio de nostalgia, sino una necesidad.

"Cuando una persona deja pegada, no es suficiente con guardarla en un libro ni en una placa en una pared. Hay que volver a ella, repetirla, pronunciar su nombre y traerla al presente para que no se vuelva ajeno", afirmaba la alcaldesa.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, durante su intervención Concello de Santiago

Sanmartín puso en valor el significado de Bonaval como espacio de memoria viva, donde "la memoria no es una idea abstracta, sino que tiene tierra, nombres propios, fechas que nos convocan y silencios que nos obligan a pensar".

En ese contexto, recordó que Castelao "descansa aquí, pero no está inmóvil", ya que su legado sigue presente en sus textos, en sus dibujos y en las preguntas que nos continúa lanzando.

En su discurso, Goretti rememoró la figura de Castelao como primer presidente de Galicia y como exiliado, y vinculó esa trayectoria con la decisión del concello de Santiago de dar su nombre a la estación intermodal.

"Las estaciones son lugares de paso, de llegadas y despedidas, y que ese espacio lleve el nombre de Castelao habla de un país que se reconoce en su historia incluso cuando está en tránsito", explicaba.

"La memoria, si no se cultiva, queda reducida a un recuerdo que se desvanece", advirtió Sanmartín, quien comentó las iniciativas desarrolladas a lo largo del año para acercar la figura de Castelao a la ciudadanía y, especialmente, a las generaciones más jóvenes, "no para convertirlo en una figura distante, sino para devolverlo a la conversación pública".

"Idea de país"

Durante su intervención, el presidente de la Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, destacó la figura de Castelao como "una idea de país" y subrayó que su legado "no pertenece solo al pasado, sino que sigue plenamente vigente", recordando que su obra intelectual, artística y política continúa siendo un referente ético y moral para la Galicia actual.

Valentín Formoso durante su intervención Deputación da Coruña

Formoso destacó especialmente la defensa del idioma realizada por Castelao, una defensa "profunda, política y emocional", recordando que la lengua es la base de la manera de sentir, pensar y estar en el mundo del pueblo gallego. En ese sentido, señaló que la cultura y la lengua no son conquistas definitivas, sino tareas permanentes que requieren compromiso diario.

El presidente de la Deputación también evocó al exilio de Castelao como una etapa de resistencia y compromiso con la Galicia silenciada por la represión, destacando su papel como faro moral y político desde Buenos Aires, donde trabajó "incansablemente por mantener viva la legitimidad democrática gallega y la memoria del Estatuto".

Finalmente, Formoso destacó que Castelao "no divide, sino que evoca; no excluye, sino que suma", y destacó que la presencia de representantes de distintas instituciones en el acto es una muestra de su capacidad para ser punto de encuentro para una Galicia plural y diversa.

"Recordar hoy a Castelao es preguntarnos qué hacemos cada día con su legado y asumir la responsabilidad de construir Galicia consciente de sí misma, abierta al mundo y orgullosa de sus raíces", concluyó.

"Responsabilidad" de continuar el legado

Del mismo modo, ha tomado la palabra el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que ha ensalzado la "magnitud del legado" de Castelao y la "responsabilidad" de los actuales responsables institucionales en un momento "complejo, marcado por la crispación, el ruido constante y la proliferación de voces que buscan imponerse sobre el diálogo".

Pedro Blanco durante su intervención Delegación Gobierno de Galicia

En este contexto, para Pedro Blanco es "más necesario que nunca" reflexionar y tener "visión de futuro", unos valores que, ha añadido, Castelao "cultivó a lo largo de su vida".