Los jóvenes de Santiago apuestan por el tardeo de Fin de Año: "Por el día es más divertido"

Si antes el debate entre los jóvenes era si salir en Nochebuena o en Fin de Año (o ambos días para los más fiesteros), ahora la discusión se ha extendido a si es mejor salir mucho antes de tomar las uvas, por la tarde, o si es mejor por la noche.

La 'tardevieja', como se le llama a las sesiones de tardeo que se celebran en Nochevieja, ha ganado durante los últimos años muchos adeptos, también en Santiago de Compostela, donde hasta los más jóvenes prefieren aprovechar la tarde para salir y luego por la noche quedarse en casa. El año pasado, acompañado de un buen tiempo, cientos de personas llenaron los bares, calles y plazas del casco histórico compostelano para celebrar el Fin de Año, pero ya por la tarde. Muchos picheleiros ya están con la cuenta atrás para no perderse la celebración de este 2025.

"Para min será a primeira vez que vaia saír pola tarde en Fin de Ano", confiesa Fran, de 23 años, "sempre saía pola noite, pero o ano pasado vin o ambiente que houbo pola zona vella e este non mo quero perder". El tema económico, para Fran, está jugando un papel fundamental a la hora de escoger salida el último día del año. "Antes pagaba entrada para ir a unha discoteca en Fin de Ano, eran sobre 30 euros, que xa me parecía moito, pero e que este ano algúns xa piden máis de 50 euros", lamenta, aunque también menciona que saldrá por la noche, pero "a tomar unha ou duas, co tardeo creo que vou ir cuberto".

El cambio de paradigma para salir en Año Nuevo se está imponiendo progresivamente entre la juventud compostelana. "Si me hubieras preguntado el año pasado dudaría, pero ahora tiro más para el tardeo" comenta Jacobo (29 años) quien repetirá su asistencia al tardeo para despedir 2025. "El año pasado fue muy divertido en la zona vieja, por la zona del Riquela, hizo un diaza y había DJs", aunque bromea que "también me gusta la noche" y saldrá por la noche al pub Momo con sus amigos.

Para Noelia, de 30 años, prefiere el tardeo antes que salir de noche por Fin de Año. "Por el día casi toda la gente se junta en los mismos sitios y te encuentras con mucha gente porque todos estamos ahí" a diferencia de la noche que, para ella, "los locales que se escogen son más variados y están más dispersos y muchas veces te quedas toda la noche en el mismo sitio, así que hay mucha gente que no te cruzas".

"Por el día también es mucho más divertido, el ambiente es más de socializar y no solo bailar en una discoteca y ya, hay DJs y charangas en la calle y te lo pasas genial" comenta que también ve un cambio generacional a la hora de salir, "mucha gente de mi edad ya no sale por la noche, pero sí suelen bajar por el día".

Rita, de 25 años, dice que saldrá solo al tardeo de Fin de Año, "pola noite está sobrevalorado, pasas demasiado frío para o que é". Esta será la primera vez que vaya a la 'tardevieja', "o ano pasado non fun porque non sabía que había tanto ambiente, así que este ano teño clarísimo que vou a ir".

"Hai que ir de tardeo porque mola moito máis", dice directamente Brais (25 años). "Si non chove é increíble, a xente está tomando 'cacharros' fóra e está toda a zona vella petada. En cambio, pola noite é unha coma a de sempre, pouco máis ten".

Los locales de hostelería de la zona vieja de Santiago ya cuentan con su programación especial para este día. Muchos de ellos comenzarán a las 12:00 o 13:00 horas con sesiones de DJs o charangas para animar a todo el mundo que quiera celebrar Fin de Año antes de tomarse las uvas. Otra buena noticia es que, según previsiones, el sol también se unirá al tardeo.