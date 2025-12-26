La Cabalgata de Reyes Magos de Santiago saldrá desde la praza da Mercé: este será su recorrido

Un año más, los Reyes Magos de Oriente visitarán Santiago de Compostela el 5 de enero. Al igual que el año pasado, las carrozas partirán desde la praza da Mercé del barrio de Conxo a las 17:15 horas, y a las 17:30 horas ya estarán desfilando con toda la comitiva en su camino hacia la Praza do Obradoiro.

La concelleira de Festas, Pilar Lueiro, presentó esta mañana la programación de la Cabalgata que este año contará con una novedad: las danzas de Reyes. "Un elemento muy característico de nuestra cultura en estas fechas. El leitmotiv de la Cabalgata de 2026 será la de Boa Estrela y la Danza", explicaba Lueiro.

En total, formarán parte de ella cerca de 300 personas y cinco carrozas. La primera de ellas será la de Boa Estrela, que irá abriendo la Cabalgata, seguida de la de Carteira Real y después ya las tres carrozas de los grandes protagonistas, Melchor, Gaspar y Baltasar.

"Sobre las tres carrozas de los Reyes ya mandamos recado al taller donde se le está dando los últimos retoques para que procuren algún tipo de cubierta para que, en caso de lluvia, los Reyes no se mojen tanto como el año pasado", apuntó Lueiro recordando como el año pasado los Reyes Magos tuvieron que adelantar su visita al 4 de enero por culpa del mal tiempo.

Acompañando las cinco carrozas irá todo un desfile de música, color y acrobacias y, "por supuesto, danza" comentaba la concelleira.

Participarán un total de 60 artistas profesionales, 32 heraldos, 12 pajes, integrantes de la Asociación Ruliña, alumnas de la Escuela de Danza Mandala, de Ultreia, y voluntariado que va en las comitivas y en las carrozas repartiendo caramelos.

Pilar Lueiro recordó que los caramelos serán todos sin gluten, como novedad, blandos y que, por cuestiones de seguridad, solo se repartirán caramelos desde las carrozas.

Recorrido

Lueiro explicó que este año los Reyes llegarán a Compostela en avión. A media mañana se espera que Melchor, Gaspar y Baltasar aterricen en el aeropuerto Rosalía de Castro en donde recibirán a los más pequeños, y a todo aquel que ese día viaje hasta el aeropuerto. Los Reyes Magos estarán en el espacio cultural de Rosalía de Castro a las 12:00 horas.

Después, iniciarán su tradicional recorrido por las calles compostelanas. Dará inicio a las 17:15 horas, en la praza da Mercé del barrio de Conxo, y a las 17:30 horas ya estarán desfilando con toda la comitiva hacia la Praza do Obradoiro.

Recorrerán toda la Avenida de Ferrol, cruzarán Romero Donallo para continuar por Frei Rosendo Salvado hasta la Praza Roxa; seguirán por República do Salvador, después por rúa do Hórreo y rodearán la Praza de Galicia para entrar por la zona vieja por Porta Faxeira donde seguirán su camino por la rúa do Vilar y entrarán en el Obradoiro donde está previsto que sean recibidos por la alcaldesa y por miembros de la Corporación municipal cerca de las 19:00 horas, para después pasar al Salón Vermello de Raxoi para la tradicional recepción municipal.

En la Praza do Obradoiro contará con un concierto de A Gramola Gominola y con la tradicional chocolata de Reyes, para amenizar la espera.

Pilar Lueiro recordó que habrá un tramo sin sonido, localizado en la Avenida de Ferrol entre los cruces con José Ángel Valente y Doutor Maceira, y un tramo adaptado para sillas de ruedas: en el aparcamiento de motos que hay en el inicio de la Avenida de Ferrol, a la altura del número 3, cerca del cruce con Romero Donallo.

Caja de correo

Finalmente, la concelleira explicó que durante estas semanas están instaladas cajas de correos para que los vecinos de Compostela, de todas las edades, puedan dejar sus cartas a los Reyes.

Están localizados en el Pazo de Raxoi, en la Ludoteca María Miramontes, en los CEIP Monte dos Postes y Quiroga Palacios y en los Centros Socioculturales de Fontiñas, Conxo, Castiñeirio, Ensanche, Vite, Romaño, Santa Marta, A Gracia y Marrozos.