Santiago llevará por tercera vez al Pleno de esta semana el pago de 119 facturas

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha avanzado que se volverá a llevar esta semana, por tercera vez, el pago de 119 facturas por valor de 1,3 millones de euros al Pleno municipal, tras no prosperar en los Plenos del 27 de noviembre y del 10 de diciembre.

"Espero el voto favorable", ha indicado la alcaldesa, tras tener el 'no' del PP y la abstención de las concejalas no adscritas.

En una rueda de prensa celebrada este lunes, la mandataria local ha explicado que "se facilitaron todas las explicaciones e informaciones respecto al expediente" y "hubo espacios y momentos para poder hablar con detenimiento sobre él".

También ha asegurado que llamó personalmente al portavoz del Partido Popular, Borja Verea, para "aclarar cualquier cuestión que necesitase". "Evidentemente, con el objetivo de alcanzar los votos favorables para hacer efectivo el pago de esas facturas", indicó.

En este sentido, se ha referido a las declaraciones de Verea en las que solicitó unas disculpas a la alcaldesa por unos "insultos" hacia su persona. "Nunca se produjeron por mi parte. Yo dije que el PP hacía una oposición destructiva, eso no es ningún insulto", afirmó.

Sin embargo, la mandataria local ha ampliado apuntando que "si hubiese algo ofensivo, no tendría ningún problema en manifestar que no es su voluntad ofender a nadie".

Goretti Sanmartín ha afeado al PP "disfrazar de democracia lo que no son más que golpes contra lo que democráticamente se acuerda". "Si no gobierna porque no tiene los apoyos necesarios impide el funcionamiento normal votando en contra de lo que es incuestionable", denunció.

"La propuesta de este pago tiene un cariz claramente administrativo que no tiene nada de ideología y que debe estar alejado de la contienda partidista. No podemos utilizar como contienda partidista una cuestión que tiene que ver con un trámite administrativo como es que se paguen los servicios prestados", ha subrayado.

También, la alcaldesa ha indicado que impedir el pago de las facturas significa "incrementar considerablemente" el periodo de pago a proveedores y que "parte de estas facturas pertenecen al periodo anterior", en el que no estaban en el Gobierno, pero "había personas que están hoy en el Pleno y que no pueden ponerse de perfil ante esta realidad".

Con todo, ha concluido reiterando que "están a la disposición de la oposición", especialmente del PP y concejalas no adscritas, porque "realmente depende de su posición desbloquear esta situación para poder realizar el pago".