Los piquetes impiden la salida del transporte urbano en Santiago en un nuevo día de huelga
De igual modo, se ha tenido constancia de la rotura de los cristales delanteros de un autobús que cubre la línea 7
Te podría interesar: Jornada de huelga de transporte de viajeros en A Coruña este lunes: estos son los servicios mínimos
Los piquetes han vuelto a impedir a primera hora de hoy lunes la salida de los servicios mínimos del transporte urbano en Santiago de Compostela en una nueva jornada de huelga.
Según han confirmado fuentes municipales a Europa Press, al igual que en jornadas de paro anteriores en la huelga del transporte por carretera en la provincia de A Coruña, los servicios mínimos no pudieron salir.
Asimismo, estas mismas fuentes detallaron que se ha tenido constancia de la rotura de los cristales delanteros de un autobús que cubre la línea 7.