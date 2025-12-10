Santiago aprueba el traspaso de la Unidad Asistencial de Drogodependencias al Sergas

El Pleno de la corporación municipal, en su sesión extraordinaria de este miércoles, aprobó por unanimidad de todos sus integrantes el traspaso al Servizo Galego de Saúde de la Unidade Municipal Asistencial de Drogodependencias (UMAD).

En su intervención, la concelleira responsable de la UMAD, Pilar Lueiro, comenzó agradeciendo a todo el personal de esta unidad por su "esfuerzo, dedicación, compromiso y por sostener un servicio en muchas ocasiones precarizado por falta de medios tanto personales como materiales" y que hicieron, añadió, "posible para que los usuarios tuviesen la mejor de las atenciones".

La asunción por parte del Sergas de las unidades asistenciales de drogodependencias tiene su origen en el Decreto 133/1989, del 6 de julio, para el traspaso de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de las corporaciones locales a la Comunidad Autónoma de Galicia, que preveía la creación de una comisión mixta entre la Administración autonómica y la local, y que se constituyó finalmente el 19 de diciembre de 2022 bajo el amparo de la Federación Galega de Municipios e Provincias.

La dependencia funcional de estas unidades asistenciales al respecto del Sergas quedó establecida en el Orden del 12 de marzo de 2007 por la que se regula la integración funcional de los centros de alcoholismo y de atención a las drogodependencias no alcohólicas en el Sistema Público de Salud.

Tras repasar el contexto normativo que trae causa de este traspaso, Pilar Lueiro indicó que "hace años que no se duda que corresponde a la Xunta asumir el servicio asistencial en materia de drogodependencias", por lo que "tampoco cabe duda de que se tenía que producir el traspaso de las unidades asistenciales que vienen sosteniendo los concellos para integrarlas en la red pública del Sergas".

Recordó que en el seno de la comisión mixta, en la que la Fegamp ejerció un papel de coordinación, fue cuando se confirmó el traspaso de los servicios y de los medios personales y materiales afecto a la atención sanitaria prestada por estas unidades.

En ese sentido, el proceso se precipitó en la parte final, ya que la reunión del 21 de octubre ya se pretendía que los concellos resolvieran el acuerdo plenario en noviembre, pero el concello de Santiago consideró que previamente tenía que constar la documentación formal sobre las condiciones, lo que no aconteció hasta finales de noviembre.

Decreto

Pilar Lueiro explicó que la Xunta elaboró y facilitó el borrador del decreto que formalizará la incorporación del Sergas a todas las UAD municipales.

Asimismo, indicó que el acuerdo adoptado en el seno de la comisión mixta, y que recoge también el borrador de decreto de la Xunta, establece que se traspasará al Sergas "todo el personal fijo sanitario adscrito" a las UAD.

También añadió que determina que, en caso de personal fijo no sanitario, será objeto de traspaso aquel que dedique la totalidad de su jornada laboral a las tareas propias de la unidad.

Una vez incorporado al Sergas, el personal tendrá la opción voluntaria de integrarse en el régimen estatutario que rige este organismo o mantener el régimen económico y jurídico que se derive de la situación de origen, garantizando las retribuciones anteriores si fuesen mayores mediante un complemento personal y transitorio.

Dos equipos

La UMAD de Santiago tiene dos equipos diferenciados: el equipo asistencial y el equipo de prevención.

La relación de puestos de trabajo que obligadamente se tiene que traspasar, incluye todos los puestos dedicados a la unidad asistencial y excluye los puestos de prevención y de administración general.

De este modo, se transfieren 12 puestos, cuatro de ellos vacantes para los efectos del cuadro personal municipal; mientras que no se transfieren dos puestos titulados en Psicología, que forman parte de la Unidad de Prevención, ni los dos puestos de Administración General (uno de personal administrativo y otro de auxiliar), que no dedican la totalidad de su jornada al área asistencial.

Lueiro defendió que hace más de 30 que se viene reclamando a la Xunta que asuma esta competencia, por lo que apeló a que el pleno "apruebe el traspaso de un servicio que es competencia de la Xunta, que excede de las atribuciones de una Administración municipal y desde el que se viene atendiendo a las personas usuarias de 41 concellos".

En cuanto a las dependencias, explicó que debido al plazo tan estrecho con el que se desarrolla esta cuestión, no se permitió completar el expediente de cesión de uso de las instalaciones donde se presta el servicio, por lo que se hará una adscripción provisional cuyos términos exactos no están aún cerrados.

En todo caso, Pilar Lueiro explicitó que la voluntad del gobierno es facilitarle al Sergas el tiempo que necesite para acomodar sus servicios en sus instalaciones. Lueiro finalizó agradeciendo a todo el personal, al que nombró uno por uno.