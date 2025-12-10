Las claves del conflicto de los bomberos en Santiago: más de 40 días bajo mínimos y una nueva RPT en camino Bombeiros de Santiago

El 27 de octubre saltaban todas las alarmas en Santiago de Compostela, ese día el parque de bomberos permanecía inoperativo durante 24 horas por falta de personal. Un hecho sin precedentes en la ciudad compostelana y en Galicia que, desde la creación del parque en 1921, nunca se quedara sin servicio de bomberos.

La situación, lejos de mejorar, ha sido una constante en la que después de más de cuarenta días, Santiago no ha tenido ni un solo día un parque de bomberos que cumpliera los mínimos exigidos por el Plan de Emerxencias Municipais, que establece doce por turno.

En el mejor de los casos, los bomberos de Santiago trabajan con nueve efectivos, pero en la mayoría de los días, son tres o cuatro los agentes para atender emergencias de una ciudad que supera los 90.000 habitantes lo que ha obligado a recurrir, en muchas ocasiones, a bomberos de otros municipios cuando se producen emergencias simultáneas, como el pasado mes de noviembre en el que ardió en la misma noche un restaurante y un vagón de tren que tuvo que ser atendido por el GES de Brión.

Una situación que en las últimas semanas se ha vuelto todavía más crítica con el cierre de otros parques de bomberos cercanos, como el de Arzúa, Ordes o Ribeira.

Estas son las principales claves que llevaron a la capital de Galicia a tener unos servicios de emergencia bajo mínimos.

Horas extra sin pagar desde un año

El pasado mes de abril, sindicatos y concello de Santiago se reunían para debatir cuestiones que estaban sin resolver. Algunas de esas demandas eran la falta de personal y el pago de las horas extra, que tanto el cuerpo de Policía Local como de bomberos no cobraban desde hacía casi un año.

Ante la falta de personal, los bomberos cubrían más turnos a través de estas horas, llegando a acumular algunos de ellos hasta 72 horas de trabajo semanal. El 27 de octubre se negaron a seguir realizándolas.

El precio que se paga por las horas extraordinarias está por debajo de la ordinaria y los sindicatos también exigían el reconocimiento de festividades y nocturnidades como un complemento específico en sus nóminas.

El pasado 21 de noviembre, el concello de Santiago aprobada en un Pleno extraordinario el pago de las horas extraordinarias a bomberos y policías de noviembre y diciembre de 2024 y de enero a septiembre de 2025, también las festividades de enero a septiembre de este mismo año.

De esta manera, se acordaba en el Pleno, cuyo único punto era la aprobación de este pago, las gratificaciones en esas fechas señaladas con un importe total de 2.172.487 euros. Las cantidades fueron abonadas en la nómina de diciembre, según aclararon fuentes sindicales a Quincemil.

El gobierno local también plantea una subida del 20% en las pagas por las horas extraordinarias. Según el gobierno, supondría entre 3,78 y 6,62 euros más de lo que se paga actualmente, en función de si la hora es diurna, nocturna y festiva. Sin embargo, para los sindicatos critican que solo supone un céntimo más de lo que vale la hora ordinaria.

Falta de personal

Tanto policías, bomberos como gobierno local afirman que existe un problema con la falta de personal en ambos cuerpos. La plantilla de bomberos de Santiago contó con hasta 75 efectivos, pero actualmente con poco menos de 50 bomberos activos.

Según el gobierno local, durante los últimos años se produjeron un importante número de jubilaciones cuya cobertura tiene que esperar un "largo proceso", con la aprobación del cuadro de personal del ejercicio siguiente, la oferta pública de empleo, la elaboración y negociación de bases y el proceso selectivo con varias pruebas.

En este momento, están pendientes los procesos para cubrir 15 plazas de policías de 2025 de los que se encarga la Academia Galega de Seguridade Pública, y 12 plazas de bomberos, de las que 3 son de la oferta del año 2023 y 9 del año 2025. Además, de manera inminente, se incorporarán cuatro bomberos interinos.

Relación de puestos de trabajo

El pasado 3 de diciembre sindicatos de bomberos y policías y gobierno local se reunían para avanzar en la realización de un estudio para la creación de una nueva relación de puestos de trabajo (RPT), que establecerá los criterios para la fijación de complementos específicos en la retribución de ambos cuerpos.

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, estimaba que esta evaluación, a cargo de la Universidad de Santiago, estará finalizada en medio año y entraría en vigor a principios del año 2026, aunque los efectos económicos se aplicarán de forma progresiva hasta 2028.

Esta evaluación dará lugar a una relación de puestos de trabajo que contendrá las funciones, competencias y criterios para determinar el sistema retributivo, en concreto, del complemento específico por nocturnidad y festividad.

Este acuerdo no existe, sin embargo, sobre la retribución de las horas extra, aunque desde los sindicatos entienden que la solución estaría relacionada de la mano de esta RPT.

De momento no se ha fijado una nueva reunión, pero previsiblemente representantes sindicales se reunirán con la Universidad de Santiago, empresa encargada en realizar la RPT, para llegar a un acuerdo.

Los sindicatos, sin embargo, remarcan que llevarla a cabo podría alargarse, una situación que no se pueden permitir ni los bomberos, ni la policía ni los propios ciudadanos de Santiago de Compostela.