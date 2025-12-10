El Aeródromo Militar de Santiago celebra el día de la patrona del Ejército del Aire y del Espacio Cedida

Esta mañana, el Aeródromo Militar de Santiago celebró la patrona del Ejército del Aire y del Espacio, Nuestra Señora de Loreto. Al acto asistió el delegado de Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, el director general de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, y el director general de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez.

En el acto, presidido por las autoridades militares del aeródromo, se destacó la labor que desarrollan diariamente las unidades del Ejército del Aire y del Espacio, comprometidas con la seguridad, la defensa y el servicio a la ciudadanía.

Por su parte, Belén do Campo destacó la importancia del trabajo que realizan estos profesionales en Galicia, tanto en operaciones aéreas como en tareas de apoyo en la lucha contra los incendios forestales, emergencias y colaboración institucional.

La delegada de la Xunta también trasladó su reconocimiento a todo el personal destinado al aeródromo, agradeciendo "su espíritu de servicio, entrega y dedicación, que contribuyen a la protección y bienestar de la sociedad gallega".

Asimismo, puso en valor la coordinación permanente entre la Administración autonómica y las Fuerzas Armadas en ámbitos como la prevención y lucha contra los incendios, las emergencias y la seguridad ciudadana.

De igual modo, Pedro Blanco destacó el trabajo del Ejército del Aire y del Espacio en Galicia, especialmente este verano, "defendiendo nuestros montes y pueblos del rural de las lapas que las pusieron en riesgo, incluso jugándose su integridad por la ciudadanía y la naturaleza de nuestra tierra".

Por todas estas acciones, el delegado trasladó al coronel jefe del Aeródromo, Juan Pedro Velázquez-Gaztelu, su agradecimiento y el de toda la sociedad gallega.