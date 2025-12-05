El servicio de autobús de Santiago está inoperativo por piquetes de la huelga de transporte

El servicio de autobús de Santiago de Compostela está inoperativo este viernes debido a la actuación de piquetes con motivo de la huelga de transporte convocada en la provincia de A Coruña.

El concello de Santiago ha informado de que la presencia de piquetes esta mañana ha impedido la salida de los servicios mínimos de bus urbano desde Amio.

De igual modo, la huelga ha provocado problemas para los viajeros en la estación intermodal que no han podido viajar en autobús interurbano.

A partir de las 11:00 horas de este viernes están convocadas protestas en las ciudades de Santiago, A Coruña y Ferrol.

En total, serán cuatro jornadas de huelga, convocadas por CIG, UGT y CC.OO, en respuesta a la parálisis de la negociación y en demanda de un convenio colectivo "digno".

El calendario de paros, acordado por las asambleas de trabajadores "de forma unánime", dará comienzo este viernes, 5 de diciembre, y continuará los días 12, 15 y 19 y "afectará a todo el servicio, excepto a la Compañía de Tranvías de A Coruña, ya que dispone de convenio propio".