Más de un centenar de actividades para celebrar la Navidad en Santiago: consulta la programación

Santiago de Compostela inicia la cuenta atrás para dar la bienvenida a la Navidad 2025 y lo hará con una amplia programación con acento compostelano. Dará comienzo este viernes con el tradicional encendido de luces y se ampliará hasta el 5 de enero, con la Cabalgata de Reyes.

La programación de este año destaca por el gran peso que tienen los artistas locales en la programación, empezando por el propio encendido de luces que será a cargo de la actuación Sen Patrón de Pistacatro. Previamente, dos comitivas partirán de Carreira do Conde y Porta do Camiño, de la mano de las agrupaciones folclóricas Colexiata do Sar e Enxebres de San Lánzaro, para recorrer las calles compostelanas.

La cuenta atrás también estará animada por Circo Mestura a través de su disciplina lolipop y la compañía Duelirium, con una actuación diseñada exclusivamente para este día y en la que habrá sorpresas.

Los mercadillos navideños también volverán a la capital gallega, con el Mercado de Nadal de Carreira de Conde y el Mercado de Nadal de Área Central que contarán con casi 90 expositores de distintos sectores, como alimentación, joyería, juegos o productos solidarios.

La programación también contará con espacios en la Praza Roxa y la Alameda con actividades para todos los públicos y con la ruleta de juego 'Eu merco aquí' en la que se repartirán premios para aquellas personas que realicen una compra superior a cinco euros en el comercio local compostelano.

Programación completa de la Navidad 2025 en Santiago

Viernes 28 de noviembre

16:30 horas - Apertura del Mercado de Nadal - Carreira do Conde

18:30 - Compostela prende o Nadal: Pousando a estrela en Compostela - Carreira do Conce, Porta do Camiño y Praza do Obradoiro

19:00 - Encendido de luces - Praza do Obradoiro

20:30 - Cir d'hivern, de Glatir - Auditorio de Galicia

Sábado 29 de noviembre

12:00 horas - Taller: Estrellas de scrap - Espacio infantil del Mercado de Nadal

18:00 - Taller: Marcapáginas de árbol - Espacio infantil del Mercado de Nadal

20:30 - Sumrrá 25 anos. Revoluti8n - Auditorio de Galicia

Domingo 30 de noviembre

12:00 horas - Ventos ibéricos, ecos da tradición, de la Banda Municipal de Música de Santiago - Teatro Principal

12:00 - Taller: Marco con corona de Navidad - Espacio infantil del Mercado de Nadal

18:00 - Llar, de Federico Menini - Auditorio de Galicia

18:00 - Taller: Navidad con rompecabezas- Espacio infantil del Mercado de Nadal

Lunes 1 de diciembre

20:00 - Gala de entrega de la XXVI Premios Manuel Beiras - Teatro Principal

Jueves 4 de diciembre

18:00 - Fazulas o ladrón de paraugas, de Bandullo Azul - Espazo Apego

18:00 - Voces na rúa pola zona vella. Corophønix - Praza do Obradoiro

20:30 - Irmandande, de la Real Filharmonía de Galicia - Auditorio de Galicia

Viernes 5 de diciembre

18:00 - Especial Nadal, de Colectivo Flow - Carpa Roxa

18:00 - Taller: Un bonequiño diferente - Espacio Infantil del Mercado de Nadal

18:00 - Berenguela na gaiola - Salón Teatro

Sábado 6 de diciembre

12:00 - Taller: Renas de cortiza - Espacio Infantil del Mercado de Nadal

13:00 - Son Vermú con Lidia India - Carpa Roxa

17:00 a 19:00 - Álbum dos bicos - Fotomatón en la Praza do Obradoiro

18:00 - Taller: Ananiño de canela - Espacio Infantil del Mercado de Nadal

18:00 - Carpa con maxia, con Dani Polo - Carpa Roxa

18:00 - Berenguela na gaiola - Salón Teatro

Domingo 7 de diciembre

11:00 a 13:00 - Álbum dos bicos - Fotomatón en la entrada de la Colexiata do Sar

12:00 - Taller: Árbore a cachos - Espacio Infantil del Mercado de Nadal

12:00 a 13:30 - Taller: creación de monicreques, de Títeres Babaluva - Carpa Roxa

18:00 - Taller: Ananiño cosido. Espacio Infantil del Mercado de Nadal

18:00 - Eh!..Domingo: Discoteca de señoras... e señores tamén, de Marta Alonso con Camille - Carpa Roxa

18:00 - Berenguela na gaiola - Salón Teatro

Lunes 8 de diciembre

12:00 a 14:00 - Taller: Adornos de madeira, de Faiado de Nim - Carpa Roxa

12:00 - Taller: Bastón de Nadal encorado - Espacio Infantil del Mercado de Nadal

18:00 - Taller: Unha bóla diferente - Espacio Infantil del Mercado de Nadal

Martes 9 de diciembre

18:00 - Voces na rúa pola zona nova. Corophønix - Mercado de Nadal

20:30 - Cartografía do mar, de A. Cebrián y P. Mateo González - Auditorio de Galicia

Miércoles 10 de diciembre

19:00 - Itinerario Patrimonio C: Servas de Deus, donas de si - Varios lugares

Jueves 11 de diciembre

18:00 - Voces na rúa pola zona vella. Corophønix - Praza de Cervantes

20:00 - Noitiñas de Nadal. Taller de velas - Centro Xove

20:30 - Selección nuevo director asistente, de la Real Filharmonía de Galicia - Auditorio de Galicia

Viernes 12 de diciembre

18:00 - Taller: Tarjeta de árbol de Navidad - Espacio Infantil del Mercado de Nadal

20:00 - Son Xove con Jam de las bandas del Centro Xove - Carpa Roxa

20:00 - Noitiñas de Nadal. Vicio houbo sempre, de Atenea García - Local de Itaca

20:00 - Noitiñas de Nadal. Bocados de Nadal, con Tareixa Martínez - CSC AS Brañas de Andrés

20:30 - Leticia Rey - Teatro Principal

Sábado 13 de diciembre

11:00 a 13:00 - Taller: Jabones artesanales con aromas de invierno - Centro Xove

12:00 - Taller: Anano natural - Espacio Infantil del Mercado de Nadal

13:00 - Son Vermú con Unto Vello - Carpa Roxa

17:00 a 20:00 - Ruleta de regalos #EuMercoAqui - Carpa Roxa

18:00 - Taller: Casiñas de Nadal - Espacio Infantil del Mercado do Nadal

18:00 - Rogelio 3. La fête, de Dani Blanco - Casa das Máquinas

20:30 - Emmy Curl - Teatro Principal

Domingo 14 de diciembre

11:00 a 13:00 - Xogos Vaidavai - Casa das Máquinas

12.00 - Taller: Tapón de rena - Espacio Infantil del Mercado do Nadal

12:00 - Carpa con maxia, con Mago Rafa - Carpa Roxa

12:00 - De Gershwin a Turina, de la Banda Municipal de Música de Santiago - Teatro Principal

18:00 a 20:30 - Amoriños, de Xosé A. Toruiñán y David Perdomo - Auditorio de Galicia

18:00 - Taller: Boneco encordado - Espacio Infantil del Mercado do Nadal

18:00 - Eh!... Domingo: Concierto de Eva y Camilo - Carpa Roxa

Lunes 15 de diciembre

18:30 a 20:30 - Taller: elaboración de adornos - Centro Xove

20:00 - Proyección de la película Antes de nós y posterior coloquio con el equipo artístico - Teatro Principal

Martes 16 de diciembre

18:00 - Voces na rúa pola zona nova. Corophønix - Estación Intermodal - Daniel Castelao

Miércoles 17 de diciembre

18:30 - Visita da Apalpadora - CSC Santa Marta

19:00 - Itinerario Patrimonio C: Servas de Deus, donas de si - Varios lugares

20:00 - Cantar a Nacio. Acto conmemorativo del aniversario del estreno del himno gallego - Teatro Principal

Jueves 18 de diciembre

18:00 - Cantos de Nadal, de Migallas - Espazo Apego

18:00 - Visita da Apalpadora - CSC A Lavacolla

18:00 - Marabijoshua, magia con Joshua Kenneth - CSCX O Ensanche

20:00 - De corpo e palabra. Experimentadanza. Artes escénicas inclusivas - Teatro Principal

20:00 - Son Xove con Xalundes y W3ird Nois3 - Carpa Roxa

20:00 - Noitiñas de Nadal. Cartografías persoais, de María Mejide - Centro Xove

20:00 - Noitiñas de Nadal. Bordado sobre peneira, con Luz Álvarez - Local de Itaca

20:30 - Cantamos!, de la Real Filharmonía de Galicia - Auditorio de Galicia

Viernes 19 de diciembre

De tarde - Mercado da Estrela

17:00 - Apertura de la Carpa Alameda en Xogo - Alameda de Santiago

18:00 - Taller: Adorno de árbol de Navidad - Espacio Infantil del Mercado de Nadal

18:30 - Visita da Apalpadora - CSC As Fontiñas

18:30 - Ruada do Apalpador - Salida Gentalha do Pichel

19:00 - Contos arredor do lume, de Alba de Vales - CSC Casa Agraria

19:00 - Tolemaxias, del Mago Teto - CSC Conxo

20:00 - Son Xove con Paula y Patrik's Nomine - Carpa Roxa

20:00 - Noitiñas de Nadal. Taller de dulces de Navidad - CSC As Brañas de Andrés

20:30 - Cantamos!, de la Real Filharmonía de Galicia - Auditorio de Galicia

21:00 - Visita del Paje de Navidad - CSC Amio

Sábado 20 de diciembre

Todo el día - Mercado da Estrela

10:30 a 13:30 - Taller: formación en teatro comunitario - Casa das Máquinas

11:30 - Superhate, de Patty Diphusa - CSC O Castiñeiriño

12:00 - Apertura Mercado de Nadal en Área Central

12:00 - Taller: Boneco de xenxibre de corda - Espacio Infantil del Mercado de Nadal

12:30 - Visita da Apalpadora - CSC O Castiñeiriño

13:00 - Son Vermú con Sofía Espiñeira - Carpa Roxa

17:00 a 19:00 - Álbum dos bicos - Fotomatón en la rúa da Cruz de San Pedro

17:30 - Contos de Nadal, con Cris de Caldas - CSC Marantes

18:00 - Foliada de Nadal y Talller de baile tradicional, con Artur Puga y Os Enxebres de San Lázaro - Carpa Roxa

18:00 - Taller: Iluminando la Navidad - Espacio Infantil del Mercado de Nadal

18:00 - Nanuq, de la compañía Voël - Auditorio de Galicia

18:00 - A Comuna, de Irene Moreira - Casa das Máquinas

18:00 - Visita da Apalpadora - CSC Vidán

20:30 - Enredada, de Leti da Taberna, CSC Grixoa

Domingo 21 de diciembre

Todo el día - Mercado da Estrela

11:00 a 13:00 - Álbum dos bicos - Fotomatón en la plaza de la iglesia de San Lázaro

11:00 - Carrera de Papá Noel - Salida del centro comercial As Cancelas

12:00 - Taller: Unha cortiza adornada - Espacio Infantil del Mercado de Nadal

12:00 - A fantasía do Nadal, con María Faltri - CSC Marrozos

12:00 - Jingle jazz, de Suzukiños - Carpa Roxa

12:00 - El cascanueces, de la Banda Municipal de Música de Santiago - Auditorio de Galicia

13:00 - Visita da Apalpadora - CSC Marrozos

18:00 - Taller: Regalos de papiroflexia - Espacio Infantil del Mercado de Nadal

18:00 - Historias para escagarriñarse, de Teatro Ghazafellos - Casa das Máquinas

18:00 - Eh!... Domingo: Bingo musical especial lotería, de Colectivo do Flow - Carpa Roxa

20:00 - Gipsy Kings, por André Reyes - Palacio de Congresos e Exposición de Galicia

Lunes 22 de diciembre

10:00 a 13:30 - Taller de circo, con Circo Nove - Casa das Máquinas

12:00 - Taller: cartas ao Apalpador, con Séchu Sende - Carpa Roxa

17:00 a 20:00 - Juego de escape - O Nigromante - Varios lugares

18:00 - Taller: Un colgante especial - Espacio Infantil del Mercado de Nadal

18:00 a 20:00 - Luces, curtas, Nadal! - Carpa Roxa

18:30 - Visita Paxe de Nadal - CSC Vite

18:30 - Contos no Nadal, de Vero Rilo - CSC As Fontiñas

19:00 a 20:00 - Taller: Empaquetado creativo y sostenible - Centro Xove

Martes 23 de diciembre

10:00 a 13:30 - Taller de circo, con Circo Nove - Casa das Máquinas

12:00 - Taller: Adornos para el árbol - Carpa Roxa

16:00 a 20:00 - Taller: Cesteiría. Entre vimbios e lumes de inverno - Centro Xove

17:00 a 19:00 - O álbum dos bicos - Fotomatón na praza de Conxo

18:00 - Taller: Creando una bola de Navidad - Espacio Infantil del Mercado de Nadal

18:00 - Contamos contos de lobos?, de Teatro Ghazafelhos - CSC Bando

18:00 - Visita Paxe de Nadal - CSC O Romaño

18:00 - Visita da Apalpadora - CSC Conxo

18:00 - Visita da Apalpadora - CSC A Gracia

18:00 - Concerto especial Nadal, de Broken Peach - Carpa Roxa

19:30 - Visita Paxe de Nadal - CSC Casa Agraria

17:00 a 20:00 - Juego de escape - O Nigromante - Varios lugares

Miércoles 24 de diciembre

10:00 a 13:30 - Taller de circo, con Circo Nove - Casa das Máquinas

12:00 - Taller: Maquillaje de Navidad - Espacio Infantil del Mercado de Nadal

12:00 a 14:00 - Variñas de estrela, con Faiado de Nim - Carpa Roxa

18:00 - O castiñeiro do Apalpador, de Fantoches Baj - CSC Verdía

20:00 - Son Xove con Bareiza e Allo Negro - Carpa Roxa

20:30 - Loira, de Abraham Cupeiro - Auditorio de Galicia

Viernes 26 de diciembre

10:00 a 13:30 - Taller de circo, con Circo Nove - Casa das Máquinas

11:30 - O último que apague a luz, de A Vela Circo - CSC Santa Marta

18:00 - Taller: Un gardapanos moi molón - Espacio Infantil del Mercado de Nadal

Sábado 27 de diciembre

10:00 a 14:00 - Taller: Con fíos de maxia. Elaboración dun coxín de Nadal - Centro Xove

12:00 a 20:00 - Festa do Apego - Auditorio de Galicia

12:00 - Taller: La fiesta del globo: globoflexia - Espacio Infantil del Mercado de Nadal

13:00 - Son Vermú con Laura Lamontagne - Carpa Roxa

17:00 - Musical: A granxa de Zenón - Palacio de Congresos e Exposición de Galicia

18:00 - Especial Nadal, del Colectivo do Flow - Carpa Roxa

18:00 - Taller: Os xogos de Nadal - Espacio Infantil del Mercado de Nadal

18:00 - Marabijoshua, maxía con Joshua Kenneth -CSC O Eixo - Bornais

18:15 - Visita Paxe de Nadal - CSC O Eixo - Bornais

19:00 a 21:00 - Taller: Percursión africana para os días fríos - Centro Xove

21:00 - Abba. Revolution tour - Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia

Domingo 28 de diciembre

12:00 - Taller: Árbore empapelada - Espacio Infantil del Mercado de Nadal

18:00 - Eh!... Domingo: Discoteca de señoras... e señores tamén, de Marta Alonso con Señora Dj - Carpa Roxa

18:00 - Taller: Bonecos de bólas - Espacio Infantil del Mercado de Nadal

19:00 - Gran Concierto de Año Nuevo, con Strauss Festival Oschestra - Palacio de Congresos e Exposición de Galicia

20:30 - Vacanal Sinfónica, de De Vacas - Auditorio de Galicia

Lunes 29 de diciembre

10:00 a 13:30 - Taller de circo, con Circo Nove - Casa das Máquinas

18:00 a 20:00 - Luces curtas, Nadal! Curtametraxes galegas - Carpa Roxa

18:00 - Taller: Adornos con boliñas - Espacio Infantil del Mercado de Nadal

18:00 - No nadal toca... maxia, de Magia en la Manga - CSC Maruxa e Coralia

18:15 - Carapuchiña vermella, de Pedras de Cartón - CSC A Peregrina

18:00 a 21:00 - Taller: Cociñando lembranzas de Nadal - Aula gastronómica del Mercado de Abastos

17:00 a 20:00 - Juego de escape - O Nigromante - Varios lugares

Martes 30 de diciembre

10:00 a 13:30 - Taller de circo, con Circo Nove - Casa das Máquinas

12:00 - Tita, con Títeres Babaluva - Carpa Roxa

17:00 a 20:00 - Juegos de escape - O Nigromante - Varios lugares

17:00 a 20:00 - Estrelas e desexos con Pistacatro - Palco de música de la Alameda

18:00 - Taller: Dociño de Nadal - Espacio Infantil del Mercado de Nadal

Miércoles 31 de diciembre

12:00 - Lume, con Títeres Babaluva - Carpa Roxa

12:00 - Taller: Creando desexos de Aninovo - Espacio Infantil del Mercado de Nadal

17:00 - XI San Silvestre - Praza do Obradoiro

23:30 - Fiesta fin de año con Mekánika Rolling Band - Praza do Obradoiro

Viernes 2 de enero

18:00 - Taller: Aprende a facer un paquetiño - Espacio Infantil del Mercado de Nadal

17:00 a 20:00 - Ruleta de regalos #EuMercoAquí - Carpa de la Alameda

18:00 - Taller: Prepara un sobre para Reyes - Espacio Infantil del Mercado de Nadal

19:00 - Concerto Corais. Coto da Nai, Crecente, Santa Susana, La Salle, Harmonía Stellae - Teatro Principal

Sábado 3 de enero

12:00 - Taller: Tarjeta para los Reyes - Espacio Infantil del Mercado de Nadal

13:00 - Son Vermú con Law - Carpa Roxa

Domingo 4 de enero

12:00 - Concierto de Reyes, de la Banda Municipal de Música de Santiago - Teatro Principal

12:00 - Taller: Tarxeteiro de árbore - Espacio Infantil de Mercado de Nadal

18:00 - Eh!...Domingo: Bingo musical Especial Reis, de Colectivo do Flow - Carpa Roxa

18:00 - Taller: Diseñando tu Rey - Espacio Infantil del Mercado de Nadal

19:00 - Concerto Corais. Obradoiro de voces Libredón, Voces de Compostela, Amigos do Castiñeiriño, Ponte Mantible, Alegría de Compostela, Asubío - Teatro Principañ

20:00 - Año Nuevo, con Ainhoa Arteta - Palacio de Congresos e Exposición de Galicia

Lunes 5 de enero

17:30 - Cabalgata de Reyes - Salida de la plaza Nosa Señora da Mercé de Conxo

19:30 - Recepción Real - Pazo de Raxoi

20:30 - Concierto de Reyes - La Cenicienta, de la Real Filharmonía de Galicia - Auditorio de Galicia

Martes 6 de enero