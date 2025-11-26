Más de un centenar de actividades para celebrar la Navidad en Santiago: consulta la programación

Santiago

El encendido de luces de este viernes dará inicio a varias semanas con una amplia programación navideña donde no faltarán los mercadillos, actuaciones musicales, la pista de hielo y actividades para toda la familia

Publicada

Santiago de Compostela inicia la cuenta atrás para dar la bienvenida a la Navidad 2025 y lo hará con una amplia programación con acento compostelano. Dará comienzo este viernes con el tradicional encendido de luces y se ampliará hasta el 5 de enero, con la Cabalgata de Reyes.

Oleiros (A Coruña) iluminará con magia navideña las rotondas y árboles del municipio

La programación de este año destaca por el gran peso que tienen los artistas locales en la programación, empezando por el propio encendido de luces que será a cargo de la actuación Sen Patrón de Pistacatro. Previamente, dos comitivas partirán de Carreira do Conde y Porta do Camiño, de la mano de las agrupaciones folclóricas Colexiata do Sar e Enxebres de San Lánzaro, para recorrer las calles compostelanas.

La cuenta atrás también estará animada por Circo Mestura a través de su disciplina lolipop y la compañía Duelirium, con una actuación diseñada exclusivamente para este día y en la que habrá sorpresas.

Los mercadillos navideños también volverán a la capital gallega, con el Mercado de Nadal de Carreira de Conde y el Mercado de Nadal de Área Central que contarán con casi 90 expositores de distintos sectores, como alimentación, joyería, juegos o productos solidarios.

La programación también contará con espacios en la Praza Roxa y la Alameda con actividades para todos los públicos y con la ruleta de juego 'Eu merco aquí' en la que se repartirán premios para aquellas personas que realicen una compra superior a cinco euros en el comercio local compostelano.

Programación completa de la Navidad 2025 en Santiago

Viernes 28 de noviembre

  • 16:30 horas - Apertura del Mercado de Nadal - Carreira do Conde
  • 18:30 - Compostela prende o Nadal: Pousando a estrela en Compostela - Carreira do Conce, Porta do Camiño y Praza do Obradoiro
  • 19:00 - Encendido de luces - Praza do Obradoiro
  • 20:30 - Cir d'hivern, de Glatir - Auditorio de Galicia

Sábado 29 de noviembre

  • 12:00 horas - Taller: Estrellas de scrap - Espacio infantil del Mercado de Nadal
  • 18:00 - Taller: Marcapáginas de árbol - Espacio infantil del Mercado de Nadal
  • 20:30 - Sumrrá 25 anos. Revoluti8n - Auditorio de Galicia

Domingo 30 de noviembre

  • 12:00 horas - Ventos ibéricos, ecos da tradición, de la Banda Municipal de Música de Santiago - Teatro Principal
  • 12:00 - Taller: Marco con corona de Navidad - Espacio infantil del Mercado de Nadal
  • 18:00 - Llar, de Federico Menini - Auditorio de Galicia
  • 18:00 - Taller: Navidad con rompecabezas- Espacio infantil del Mercado de Nadal

Lunes 1 de diciembre

  • 20:00 - Gala de entrega de la XXVI Premios Manuel Beiras - Teatro Principal

Jueves 4 de diciembre

  • 18:00 - Fazulas o ladrón de paraugas, de Bandullo Azul - Espazo Apego
  • 18:00 - Voces na rúa pola zona vella. Corophønix - Praza do Obradoiro
  • 20:30 - Irmandande, de la Real Filharmonía de Galicia - Auditorio de Galicia

Viernes 5 de diciembre

  • 18:00 - Especial Nadal, de Colectivo Flow - Carpa Roxa
  • 18:00 - Taller: Un bonequiño diferente - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
  • 18:00 - Berenguela na gaiola - Salón Teatro

Sábado 6 de diciembre

  • 12:00 - Taller: Renas de cortiza - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
  • 13:00 - Son Vermú con Lidia India - Carpa Roxa
  • 17:00 a 19:00 - Álbum dos bicos - Fotomatón en la Praza do Obradoiro
  • 18:00 - Taller: Ananiño de canela - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
  • 18:00 - Carpa con maxia, con Dani Polo - Carpa Roxa
  • 18:00 - Berenguela na gaiola - Salón Teatro

Domingo 7 de diciembre

  • 11:00 a 13:00 - Álbum dos bicos - Fotomatón en la entrada de la Colexiata do Sar
  • 12:00 - Taller: Árbore a cachos - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
  • 12:00 a 13:30 - Taller: creación de monicreques, de Títeres Babaluva - Carpa Roxa
  • 18:00 - Taller: Ananiño cosido. Espacio Infantil del Mercado de Nadal
  • 18:00 - Eh!..Domingo: Discoteca de señoras... e señores tamén, de Marta Alonso con Camille - Carpa Roxa
  • 18:00 - Berenguela na gaiola - Salón Teatro

Lunes 8 de diciembre

  • 12:00 a 14:00 - Taller: Adornos de madeira, de Faiado de Nim - Carpa Roxa
  • 12:00 - Taller: Bastón de Nadal encorado - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
  • 18:00 - Taller: Unha bóla diferente - Espacio Infantil del Mercado de Nadal

Martes 9 de diciembre

  • 18:00 - Voces na rúa pola zona nova. Corophønix - Mercado de Nadal
  • 20:30 - Cartografía do mar, de A. Cebrián y P. Mateo González - Auditorio de Galicia

Miércoles 10 de diciembre

  • 19:00 - Itinerario Patrimonio C: Servas de Deus, donas de si - Varios lugares

Jueves 11 de diciembre

  • 18:00 - Voces na rúa pola zona vella. Corophønix - Praza de Cervantes
  • 20:00 - Noitiñas de Nadal. Taller de velas - Centro Xove
  • 20:30 - Selección nuevo director asistente, de la Real Filharmonía de Galicia - Auditorio de Galicia

Viernes 12 de diciembre

  • 18:00 - Taller: Tarjeta de árbol de Navidad - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
  • 20:00 - Son Xove con Jam de las bandas del Centro Xove - Carpa Roxa
  • 20:00 - Noitiñas de Nadal. Vicio houbo sempre, de Atenea García - Local de Itaca
  • 20:00 - Noitiñas de Nadal. Bocados de Nadal, con Tareixa Martínez - CSC AS Brañas de Andrés
  • 20:30 - Leticia Rey - Teatro Principal

Sábado 13 de diciembre

  • 11:00 a 13:00 - Taller: Jabones artesanales con aromas de invierno - Centro Xove
  • 12:00 - Taller: Anano natural - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
  • 13:00 - Son Vermú con Unto Vello - Carpa Roxa
  • 17:00 a 20:00 - Ruleta de regalos #EuMercoAqui - Carpa Roxa
  • 18:00 - Taller: Casiñas de Nadal - Espacio Infantil del Mercado do Nadal
  • 18:00 - Rogelio 3. La fête, de Dani Blanco - Casa das Máquinas
  • 20:30 - Emmy Curl - Teatro Principal

Domingo 14 de diciembre

  • 11:00 a 13:00 - Xogos Vaidavai - Casa das Máquinas
  • 12.00 - Taller: Tapón de rena - Espacio Infantil del Mercado do Nadal
  • 12:00 - Carpa con maxia, con Mago Rafa - Carpa Roxa
  • 12:00 - De Gershwin a Turina, de la Banda Municipal de Música de Santiago - Teatro Principal
  • 18:00 a 20:30 - Amoriños, de Xosé A. Toruiñán y David Perdomo - Auditorio de Galicia
  • 18:00 - Taller: Boneco encordado - Espacio Infantil del Mercado do Nadal
  • 18:00 - Eh!... Domingo: Concierto de Eva y Camilo - Carpa Roxa

Lunes 15 de diciembre

  • 18:30 a 20:30 - Taller: elaboración de adornos - Centro Xove
  • 20:00 - Proyección de la película Antes de nós y posterior coloquio con el equipo artístico - Teatro Principal

Martes 16 de diciembre

  • 18:00 - Voces na rúa pola zona nova. Corophønix - Estación Intermodal - Daniel Castelao

Miércoles 17 de diciembre

  • 18:30 - Visita da Apalpadora - CSC Santa Marta
  • 19:00 - Itinerario Patrimonio C: Servas de Deus, donas de si - Varios lugares
  • 20:00 - Cantar a Nacio. Acto conmemorativo del aniversario del estreno del himno gallego - Teatro Principal

Jueves 18 de diciembre

  • 18:00 - Cantos de Nadal, de Migallas - Espazo Apego
  • 18:00 - Visita da Apalpadora - CSC A Lavacolla
  • 18:00 - Marabijoshua, magia con Joshua Kenneth - CSCX O Ensanche
  • 20:00 - De corpo e palabra. Experimentadanza. Artes escénicas inclusivas - Teatro Principal
  • 20:00 - Son Xove con Xalundes y W3ird Nois3 - Carpa Roxa
  • 20:00 - Noitiñas de Nadal. Cartografías persoais, de María Mejide - Centro Xove
  • 20:00 - Noitiñas de Nadal. Bordado sobre peneira, con Luz Álvarez - Local de Itaca
  • 20:30 - Cantamos!, de la Real Filharmonía de Galicia - Auditorio de Galicia

Viernes 19 de diciembre

  • De tarde - Mercado da Estrela
  • 17:00 - Apertura de la Carpa Alameda en Xogo - Alameda de Santiago
  • 18:00 - Taller: Adorno de árbol de Navidad - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
  • 18:30 - Visita da Apalpadora - CSC As Fontiñas
  • 18:30 - Ruada do Apalpador - Salida Gentalha do Pichel
  • 19:00 - Contos arredor do lume, de Alba de Vales - CSC Casa Agraria
  • 19:00 - Tolemaxias, del Mago Teto - CSC Conxo
  • 20:00 - Son Xove con Paula y Patrik's Nomine - Carpa Roxa
  • 20:00 - Noitiñas de Nadal. Taller de dulces de Navidad - CSC As Brañas de Andrés
  • 20:30 - Cantamos!, de la Real Filharmonía de Galicia - Auditorio de Galicia
  • 21:00 - Visita del Paje de Navidad - CSC Amio

Sábado 20 de diciembre

  • Todo el día - Mercado da Estrela
  • 10:30 a 13:30 - Taller: formación en teatro comunitario - Casa das Máquinas
  • 11:30 - Superhate, de Patty Diphusa - CSC O Castiñeiriño
  • 12:00 - Apertura Mercado de Nadal en Área Central
  • 12:00 - Taller: Boneco de xenxibre de corda - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
  • 12:30 - Visita da Apalpadora - CSC O Castiñeiriño
  • 13:00 - Son Vermú con Sofía Espiñeira - Carpa Roxa
  • 17:00 a 19:00 - Álbum dos bicos - Fotomatón en la rúa da Cruz de San Pedro
  • 17:30 - Contos de Nadal, con Cris de Caldas - CSC Marantes
  • 18:00 - Foliada de Nadal y Talller de baile tradicional, con Artur Puga y Os Enxebres de San Lázaro - Carpa Roxa
  • 18:00 - Taller: Iluminando la Navidad - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
  • 18:00 - Nanuq, de la compañía Voël - Auditorio de Galicia
  • 18:00 - A Comuna, de Irene Moreira - Casa das Máquinas
  • 18:00 - Visita da Apalpadora - CSC Vidán
  • 20:30 - Enredada, de Leti da Taberna, CSC Grixoa

Domingo 21 de diciembre

  • Todo el día - Mercado da Estrela
  • 11:00 a 13:00 - Álbum dos bicos - Fotomatón en la plaza de la iglesia de San Lázaro
  • 11:00 - Carrera de Papá Noel - Salida del centro comercial As Cancelas
  • 12:00 - Taller: Unha cortiza adornada - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
  • 12:00 - A fantasía do Nadal, con María Faltri - CSC Marrozos
  • 12:00 - Jingle jazz, de Suzukiños - Carpa Roxa
  • 12:00 - El cascanueces, de la Banda Municipal de Música de Santiago - Auditorio de Galicia
  • 13:00 - Visita da Apalpadora - CSC Marrozos
  • 18:00 - Taller: Regalos de papiroflexia - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
  • 18:00 - Historias para escagarriñarse, de Teatro Ghazafellos - Casa das Máquinas
  • 18:00 - Eh!... Domingo: Bingo musical especial lotería, de Colectivo do Flow - Carpa Roxa
  • 20:00 - Gipsy Kings, por André Reyes - Palacio de Congresos e Exposición de Galicia

Lunes 22 de diciembre

  • 10:00 a 13:30 - Taller de circo, con Circo Nove - Casa das Máquinas
  • 12:00 - Taller: cartas ao Apalpador, con Séchu Sende - Carpa Roxa
  • 17:00 a 20:00 - Juego de escape - O Nigromante - Varios lugares
  • 18:00 - Taller: Un colgante especial - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
  • 18:00 a 20:00 - Luces, curtas, Nadal! - Carpa Roxa
  • 18:30 - Visita Paxe de Nadal - CSC Vite
  • 18:30 - Contos no Nadal, de Vero Rilo - CSC As Fontiñas
  • 19:00 a 20:00 - Taller: Empaquetado creativo y sostenible - Centro Xove

Martes 23 de diciembre

  • 10:00 a 13:30 - Taller de circo, con Circo Nove - Casa das Máquinas
  • 12:00 - Taller: Adornos para el árbol - Carpa Roxa
  • 16:00 a 20:00 - Taller: Cesteiría. Entre vimbios e lumes de inverno - Centro Xove
  • 17:00 a 19:00 - O álbum dos bicos - Fotomatón na praza de Conxo
  • 18:00 - Taller: Creando una bola de Navidad - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
  • 18:00 - Contamos contos de lobos?, de Teatro Ghazafelhos - CSC Bando
  • 18:00 - Visita Paxe de Nadal - CSC O Romaño
  • 18:00 - Visita da Apalpadora - CSC Conxo
  • 18:00 - Visita da Apalpadora - CSC A Gracia
  • 18:00 - Concerto especial Nadal, de Broken Peach - Carpa Roxa
  • 19:30 - Visita Paxe de Nadal - CSC Casa Agraria
  • 17:00 a 20:00 - Juego de escape - O Nigromante - Varios lugares

Miércoles 24 de diciembre

  • 10:00 a 13:30 - Taller de circo, con Circo Nove - Casa das Máquinas
  • 12:00 - Taller: Maquillaje de Navidad - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
  • 12:00 a 14:00 - Variñas de estrela, con Faiado de Nim - Carpa Roxa
  • 18:00 - O castiñeiro do Apalpador, de Fantoches Baj - CSC Verdía
  • 20:00 - Son Xove con Bareiza e Allo Negro - Carpa Roxa
  • 20:30 - Loira, de Abraham Cupeiro - Auditorio de Galicia

Viernes 26 de diciembre

  • 10:00 a 13:30 - Taller de circo, con Circo Nove - Casa das Máquinas
  • 11:30 - O último que apague a luz, de A Vela Circo - CSC Santa Marta
  • 18:00 - Taller: Un gardapanos moi molón - Espacio Infantil del Mercado de Nadal

Sábado 27 de diciembre

  • 10:00 a 14:00 - Taller: Con fíos de maxia. Elaboración dun coxín de Nadal - Centro Xove
  • 12:00 a 20:00 - Festa do Apego - Auditorio de Galicia
  • 12:00 - Taller: La fiesta del globo: globoflexia - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
  • 13:00 - Son Vermú con Laura Lamontagne - Carpa Roxa
  • 17:00 - Musical: A granxa de Zenón - Palacio de Congresos e Exposición de Galicia
  • 18:00 - Especial Nadal, del Colectivo do Flow - Carpa Roxa
  • 18:00 - Taller: Os xogos de Nadal - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
  • 18:00 - Marabijoshua, maxía con Joshua Kenneth -CSC O Eixo - Bornais
  • 18:15 - Visita Paxe de Nadal - CSC O Eixo - Bornais
  • 19:00 a 21:00 - Taller: Percursión africana para os días fríos - Centro Xove
  • 21:00 - Abba. Revolution tour - Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia

Domingo 28 de diciembre

  • 12:00 - Taller: Árbore empapelada - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
  • 18:00 - Eh!... Domingo: Discoteca de señoras... e señores tamén, de Marta Alonso con Señora Dj - Carpa Roxa
  • 18:00 - Taller: Bonecos de bólas - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
  • 19:00 - Gran Concierto de Año Nuevo, con Strauss Festival Oschestra - Palacio de Congresos e Exposición de Galicia
  • 20:30 - Vacanal Sinfónica, de De Vacas - Auditorio de Galicia

Lunes 29 de diciembre

  • 10:00 a 13:30 - Taller de circo, con Circo Nove - Casa das Máquinas
  • 18:00 a 20:00 - Luces curtas, Nadal! Curtametraxes galegas - Carpa Roxa
  • 18:00 - Taller: Adornos con boliñas - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
  • 18:00 - No nadal toca... maxia, de Magia en la Manga - CSC Maruxa e Coralia
  • 18:15 - Carapuchiña vermella, de Pedras de Cartón - CSC A Peregrina
  • 18:00 a 21:00 - Taller: Cociñando lembranzas de Nadal - Aula gastronómica del Mercado de Abastos
  • 17:00 a 20:00 - Juego de escape - O Nigromante - Varios lugares

Martes 30 de diciembre

  • 10:00 a 13:30 - Taller de circo, con Circo Nove - Casa das Máquinas
  • 12:00 - Tita, con Títeres Babaluva - Carpa Roxa
  • 17:00 a 20:00 - Juegos de escape - O Nigromante - Varios lugares
  • 17:00 a 20:00 - Estrelas e desexos con Pistacatro - Palco de música de la Alameda
  • 18:00 - Taller: Dociño de Nadal - Espacio Infantil del Mercado de Nadal

Miércoles 31 de diciembre

  • 12:00 - Lume, con Títeres Babaluva - Carpa Roxa
  • 12:00 - Taller: Creando desexos de Aninovo - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
  • 17:00 - XI San Silvestre - Praza do Obradoiro
  • 23:30 - Fiesta fin de año con Mekánika Rolling Band - Praza do Obradoiro

Viernes 2 de enero

  • 18:00 - Taller: Aprende a facer un paquetiño - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
  • 17:00 a 20:00 - Ruleta de regalos #EuMercoAquí - Carpa de la Alameda
  • 18:00 - Taller: Prepara un sobre para Reyes - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
  • 19:00 - Concerto Corais. Coto da Nai, Crecente, Santa Susana, La Salle, Harmonía Stellae - Teatro Principal

Sábado 3 de enero

  • 12:00 - Taller: Tarjeta para los Reyes - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
  • 13:00 - Son Vermú con Law - Carpa Roxa

Domingo 4 de enero

  • 12:00 - Concierto de Reyes, de la Banda Municipal de Música de Santiago - Teatro Principal
  • 12:00 - Taller: Tarxeteiro de árbore - Espacio Infantil de Mercado de Nadal
  • 18:00 - Eh!...Domingo: Bingo musical Especial Reis, de Colectivo do Flow - Carpa Roxa
  • 18:00 - Taller: Diseñando tu Rey - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
  • 19:00 - Concerto Corais. Obradoiro de voces Libredón, Voces de Compostela, Amigos do Castiñeiriño, Ponte Mantible, Alegría de Compostela, Asubío - Teatro Principañ
  • 20:00 - Año Nuevo, con Ainhoa Arteta - Palacio de Congresos e Exposición de Galicia

Lunes 5 de enero

  • 17:30 - Cabalgata de Reyes - Salida de la plaza Nosa Señora da Mercé de Conxo
  • 19:30 - Recepción Real - Pazo de Raxoi
  • 20:30 - Concierto de Reyes - La Cenicienta, de la Real Filharmonía de Galicia - Auditorio de Galicia

Martes 6 de enero

  • 20:30 - Concierto de Reyes - La Cenicienta, de la Real Filharmonía de Galicia - Auditorio de Galicia