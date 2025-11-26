Más de un centenar de actividades para celebrar la Navidad en Santiago: consulta la programación
El encendido de luces de este viernes dará inicio a varias semanas con una amplia programación navideña donde no faltarán los mercadillos, actuaciones musicales, la pista de hielo y actividades para toda la familia
Más información: Santiago de Compostela presenta su programación de Navidad "más pincheleira"
Santiago de Compostela inicia la cuenta atrás para dar la bienvenida a la Navidad 2025 y lo hará con una amplia programación con acento compostelano. Dará comienzo este viernes con el tradicional encendido de luces y se ampliará hasta el 5 de enero, con la Cabalgata de Reyes.
La programación de este año destaca por el gran peso que tienen los artistas locales en la programación, empezando por el propio encendido de luces que será a cargo de la actuación Sen Patrón de Pistacatro. Previamente, dos comitivas partirán de Carreira do Conde y Porta do Camiño, de la mano de las agrupaciones folclóricas Colexiata do Sar e Enxebres de San Lánzaro, para recorrer las calles compostelanas.
La cuenta atrás también estará animada por Circo Mestura a través de su disciplina lolipop y la compañía Duelirium, con una actuación diseñada exclusivamente para este día y en la que habrá sorpresas.
Los mercadillos navideños también volverán a la capital gallega, con el Mercado de Nadal de Carreira de Conde y el Mercado de Nadal de Área Central que contarán con casi 90 expositores de distintos sectores, como alimentación, joyería, juegos o productos solidarios.
La programación también contará con espacios en la Praza Roxa y la Alameda con actividades para todos los públicos y con la ruleta de juego 'Eu merco aquí' en la que se repartirán premios para aquellas personas que realicen una compra superior a cinco euros en el comercio local compostelano.
Programación completa de la Navidad 2025 en Santiago
Viernes 28 de noviembre
- 16:30 horas - Apertura del Mercado de Nadal - Carreira do Conde
- 18:30 - Compostela prende o Nadal: Pousando a estrela en Compostela - Carreira do Conce, Porta do Camiño y Praza do Obradoiro
- 19:00 - Encendido de luces - Praza do Obradoiro
- 20:30 - Cir d'hivern, de Glatir - Auditorio de Galicia
Sábado 29 de noviembre
- 12:00 horas - Taller: Estrellas de scrap - Espacio infantil del Mercado de Nadal
- 18:00 - Taller: Marcapáginas de árbol - Espacio infantil del Mercado de Nadal
- 20:30 - Sumrrá 25 anos. Revoluti8n - Auditorio de Galicia
Domingo 30 de noviembre
- 12:00 horas - Ventos ibéricos, ecos da tradición, de la Banda Municipal de Música de Santiago - Teatro Principal
- 12:00 - Taller: Marco con corona de Navidad - Espacio infantil del Mercado de Nadal
- 18:00 - Llar, de Federico Menini - Auditorio de Galicia
- 18:00 - Taller: Navidad con rompecabezas- Espacio infantil del Mercado de Nadal
Lunes 1 de diciembre
- 20:00 - Gala de entrega de la XXVI Premios Manuel Beiras - Teatro Principal
Jueves 4 de diciembre
- 18:00 - Fazulas o ladrón de paraugas, de Bandullo Azul - Espazo Apego
- 18:00 - Voces na rúa pola zona vella. Corophønix - Praza do Obradoiro
- 20:30 - Irmandande, de la Real Filharmonía de Galicia - Auditorio de Galicia
Viernes 5 de diciembre
- 18:00 - Especial Nadal, de Colectivo Flow - Carpa Roxa
- 18:00 - Taller: Un bonequiño diferente - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
- 18:00 - Berenguela na gaiola - Salón Teatro
Sábado 6 de diciembre
- 12:00 - Taller: Renas de cortiza - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
- 13:00 - Son Vermú con Lidia India - Carpa Roxa
- 17:00 a 19:00 - Álbum dos bicos - Fotomatón en la Praza do Obradoiro
- 18:00 - Taller: Ananiño de canela - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
- 18:00 - Carpa con maxia, con Dani Polo - Carpa Roxa
- 18:00 - Berenguela na gaiola - Salón Teatro
Domingo 7 de diciembre
- 11:00 a 13:00 - Álbum dos bicos - Fotomatón en la entrada de la Colexiata do Sar
- 12:00 - Taller: Árbore a cachos - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
- 12:00 a 13:30 - Taller: creación de monicreques, de Títeres Babaluva - Carpa Roxa
- 18:00 - Taller: Ananiño cosido. Espacio Infantil del Mercado de Nadal
- 18:00 - Eh!..Domingo: Discoteca de señoras... e señores tamén, de Marta Alonso con Camille - Carpa Roxa
- 18:00 - Berenguela na gaiola - Salón Teatro
Lunes 8 de diciembre
- 12:00 a 14:00 - Taller: Adornos de madeira, de Faiado de Nim - Carpa Roxa
- 12:00 - Taller: Bastón de Nadal encorado - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
- 18:00 - Taller: Unha bóla diferente - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
Martes 9 de diciembre
- 18:00 - Voces na rúa pola zona nova. Corophønix - Mercado de Nadal
- 20:30 - Cartografía do mar, de A. Cebrián y P. Mateo González - Auditorio de Galicia
Miércoles 10 de diciembre
- 19:00 - Itinerario Patrimonio C: Servas de Deus, donas de si - Varios lugares
Jueves 11 de diciembre
- 18:00 - Voces na rúa pola zona vella. Corophønix - Praza de Cervantes
- 20:00 - Noitiñas de Nadal. Taller de velas - Centro Xove
- 20:30 - Selección nuevo director asistente, de la Real Filharmonía de Galicia - Auditorio de Galicia
Viernes 12 de diciembre
- 18:00 - Taller: Tarjeta de árbol de Navidad - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
- 20:00 - Son Xove con Jam de las bandas del Centro Xove - Carpa Roxa
- 20:00 - Noitiñas de Nadal. Vicio houbo sempre, de Atenea García - Local de Itaca
- 20:00 - Noitiñas de Nadal. Bocados de Nadal, con Tareixa Martínez - CSC AS Brañas de Andrés
- 20:30 - Leticia Rey - Teatro Principal
Sábado 13 de diciembre
- 11:00 a 13:00 - Taller: Jabones artesanales con aromas de invierno - Centro Xove
- 12:00 - Taller: Anano natural - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
- 13:00 - Son Vermú con Unto Vello - Carpa Roxa
- 17:00 a 20:00 - Ruleta de regalos #EuMercoAqui - Carpa Roxa
- 18:00 - Taller: Casiñas de Nadal - Espacio Infantil del Mercado do Nadal
- 18:00 - Rogelio 3. La fête, de Dani Blanco - Casa das Máquinas
- 20:30 - Emmy Curl - Teatro Principal
Domingo 14 de diciembre
- 11:00 a 13:00 - Xogos Vaidavai - Casa das Máquinas
- 12.00 - Taller: Tapón de rena - Espacio Infantil del Mercado do Nadal
- 12:00 - Carpa con maxia, con Mago Rafa - Carpa Roxa
- 12:00 - De Gershwin a Turina, de la Banda Municipal de Música de Santiago - Teatro Principal
- 18:00 a 20:30 - Amoriños, de Xosé A. Toruiñán y David Perdomo - Auditorio de Galicia
- 18:00 - Taller: Boneco encordado - Espacio Infantil del Mercado do Nadal
- 18:00 - Eh!... Domingo: Concierto de Eva y Camilo - Carpa Roxa
Lunes 15 de diciembre
- 18:30 a 20:30 - Taller: elaboración de adornos - Centro Xove
- 20:00 - Proyección de la película Antes de nós y posterior coloquio con el equipo artístico - Teatro Principal
Martes 16 de diciembre
- 18:00 - Voces na rúa pola zona nova. Corophønix - Estación Intermodal - Daniel Castelao
Miércoles 17 de diciembre
- 18:30 - Visita da Apalpadora - CSC Santa Marta
- 19:00 - Itinerario Patrimonio C: Servas de Deus, donas de si - Varios lugares
- 20:00 - Cantar a Nacio. Acto conmemorativo del aniversario del estreno del himno gallego - Teatro Principal
Jueves 18 de diciembre
- 18:00 - Cantos de Nadal, de Migallas - Espazo Apego
- 18:00 - Visita da Apalpadora - CSC A Lavacolla
- 18:00 - Marabijoshua, magia con Joshua Kenneth - CSCX O Ensanche
- 20:00 - De corpo e palabra. Experimentadanza. Artes escénicas inclusivas - Teatro Principal
- 20:00 - Son Xove con Xalundes y W3ird Nois3 - Carpa Roxa
- 20:00 - Noitiñas de Nadal. Cartografías persoais, de María Mejide - Centro Xove
- 20:00 - Noitiñas de Nadal. Bordado sobre peneira, con Luz Álvarez - Local de Itaca
- 20:30 - Cantamos!, de la Real Filharmonía de Galicia - Auditorio de Galicia
Viernes 19 de diciembre
- De tarde - Mercado da Estrela
- 17:00 - Apertura de la Carpa Alameda en Xogo - Alameda de Santiago
- 18:00 - Taller: Adorno de árbol de Navidad - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
- 18:30 - Visita da Apalpadora - CSC As Fontiñas
- 18:30 - Ruada do Apalpador - Salida Gentalha do Pichel
- 19:00 - Contos arredor do lume, de Alba de Vales - CSC Casa Agraria
- 19:00 - Tolemaxias, del Mago Teto - CSC Conxo
- 20:00 - Son Xove con Paula y Patrik's Nomine - Carpa Roxa
- 20:00 - Noitiñas de Nadal. Taller de dulces de Navidad - CSC As Brañas de Andrés
- 20:30 - Cantamos!, de la Real Filharmonía de Galicia - Auditorio de Galicia
- 21:00 - Visita del Paje de Navidad - CSC Amio
Sábado 20 de diciembre
- Todo el día - Mercado da Estrela
- 10:30 a 13:30 - Taller: formación en teatro comunitario - Casa das Máquinas
- 11:30 - Superhate, de Patty Diphusa - CSC O Castiñeiriño
- 12:00 - Apertura Mercado de Nadal en Área Central
- 12:00 - Taller: Boneco de xenxibre de corda - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
- 12:30 - Visita da Apalpadora - CSC O Castiñeiriño
- 13:00 - Son Vermú con Sofía Espiñeira - Carpa Roxa
- 17:00 a 19:00 - Álbum dos bicos - Fotomatón en la rúa da Cruz de San Pedro
- 17:30 - Contos de Nadal, con Cris de Caldas - CSC Marantes
- 18:00 - Foliada de Nadal y Talller de baile tradicional, con Artur Puga y Os Enxebres de San Lázaro - Carpa Roxa
- 18:00 - Taller: Iluminando la Navidad - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
- 18:00 - Nanuq, de la compañía Voël - Auditorio de Galicia
- 18:00 - A Comuna, de Irene Moreira - Casa das Máquinas
- 18:00 - Visita da Apalpadora - CSC Vidán
- 20:30 - Enredada, de Leti da Taberna, CSC Grixoa
Domingo 21 de diciembre
- Todo el día - Mercado da Estrela
- 11:00 a 13:00 - Álbum dos bicos - Fotomatón en la plaza de la iglesia de San Lázaro
- 11:00 - Carrera de Papá Noel - Salida del centro comercial As Cancelas
- 12:00 - Taller: Unha cortiza adornada - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
- 12:00 - A fantasía do Nadal, con María Faltri - CSC Marrozos
- 12:00 - Jingle jazz, de Suzukiños - Carpa Roxa
- 12:00 - El cascanueces, de la Banda Municipal de Música de Santiago - Auditorio de Galicia
- 13:00 - Visita da Apalpadora - CSC Marrozos
- 18:00 - Taller: Regalos de papiroflexia - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
- 18:00 - Historias para escagarriñarse, de Teatro Ghazafellos - Casa das Máquinas
- 18:00 - Eh!... Domingo: Bingo musical especial lotería, de Colectivo do Flow - Carpa Roxa
- 20:00 - Gipsy Kings, por André Reyes - Palacio de Congresos e Exposición de Galicia
Lunes 22 de diciembre
- 10:00 a 13:30 - Taller de circo, con Circo Nove - Casa das Máquinas
- 12:00 - Taller: cartas ao Apalpador, con Séchu Sende - Carpa Roxa
- 17:00 a 20:00 - Juego de escape - O Nigromante - Varios lugares
- 18:00 - Taller: Un colgante especial - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
- 18:00 a 20:00 - Luces, curtas, Nadal! - Carpa Roxa
- 18:30 - Visita Paxe de Nadal - CSC Vite
- 18:30 - Contos no Nadal, de Vero Rilo - CSC As Fontiñas
- 19:00 a 20:00 - Taller: Empaquetado creativo y sostenible - Centro Xove
Martes 23 de diciembre
- 10:00 a 13:30 - Taller de circo, con Circo Nove - Casa das Máquinas
- 12:00 - Taller: Adornos para el árbol - Carpa Roxa
- 16:00 a 20:00 - Taller: Cesteiría. Entre vimbios e lumes de inverno - Centro Xove
- 17:00 a 19:00 - O álbum dos bicos - Fotomatón na praza de Conxo
- 18:00 - Taller: Creando una bola de Navidad - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
- 18:00 - Contamos contos de lobos?, de Teatro Ghazafelhos - CSC Bando
- 18:00 - Visita Paxe de Nadal - CSC O Romaño
- 18:00 - Visita da Apalpadora - CSC Conxo
- 18:00 - Visita da Apalpadora - CSC A Gracia
- 18:00 - Concerto especial Nadal, de Broken Peach - Carpa Roxa
- 19:30 - Visita Paxe de Nadal - CSC Casa Agraria
- 17:00 a 20:00 - Juego de escape - O Nigromante - Varios lugares
Miércoles 24 de diciembre
- 10:00 a 13:30 - Taller de circo, con Circo Nove - Casa das Máquinas
- 12:00 - Taller: Maquillaje de Navidad - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
- 12:00 a 14:00 - Variñas de estrela, con Faiado de Nim - Carpa Roxa
- 18:00 - O castiñeiro do Apalpador, de Fantoches Baj - CSC Verdía
- 20:00 - Son Xove con Bareiza e Allo Negro - Carpa Roxa
- 20:30 - Loira, de Abraham Cupeiro - Auditorio de Galicia
Viernes 26 de diciembre
- 10:00 a 13:30 - Taller de circo, con Circo Nove - Casa das Máquinas
- 11:30 - O último que apague a luz, de A Vela Circo - CSC Santa Marta
- 18:00 - Taller: Un gardapanos moi molón - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
Sábado 27 de diciembre
- 10:00 a 14:00 - Taller: Con fíos de maxia. Elaboración dun coxín de Nadal - Centro Xove
- 12:00 a 20:00 - Festa do Apego - Auditorio de Galicia
- 12:00 - Taller: La fiesta del globo: globoflexia - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
- 13:00 - Son Vermú con Laura Lamontagne - Carpa Roxa
- 17:00 - Musical: A granxa de Zenón - Palacio de Congresos e Exposición de Galicia
- 18:00 - Especial Nadal, del Colectivo do Flow - Carpa Roxa
- 18:00 - Taller: Os xogos de Nadal - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
- 18:00 - Marabijoshua, maxía con Joshua Kenneth -CSC O Eixo - Bornais
- 18:15 - Visita Paxe de Nadal - CSC O Eixo - Bornais
- 19:00 a 21:00 - Taller: Percursión africana para os días fríos - Centro Xove
- 21:00 - Abba. Revolution tour - Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia
Domingo 28 de diciembre
- 12:00 - Taller: Árbore empapelada - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
- 18:00 - Eh!... Domingo: Discoteca de señoras... e señores tamén, de Marta Alonso con Señora Dj - Carpa Roxa
- 18:00 - Taller: Bonecos de bólas - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
- 19:00 - Gran Concierto de Año Nuevo, con Strauss Festival Oschestra - Palacio de Congresos e Exposición de Galicia
- 20:30 - Vacanal Sinfónica, de De Vacas - Auditorio de Galicia
Lunes 29 de diciembre
- 10:00 a 13:30 - Taller de circo, con Circo Nove - Casa das Máquinas
- 18:00 a 20:00 - Luces curtas, Nadal! Curtametraxes galegas - Carpa Roxa
- 18:00 - Taller: Adornos con boliñas - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
- 18:00 - No nadal toca... maxia, de Magia en la Manga - CSC Maruxa e Coralia
- 18:15 - Carapuchiña vermella, de Pedras de Cartón - CSC A Peregrina
- 18:00 a 21:00 - Taller: Cociñando lembranzas de Nadal - Aula gastronómica del Mercado de Abastos
- 17:00 a 20:00 - Juego de escape - O Nigromante - Varios lugares
Martes 30 de diciembre
- 10:00 a 13:30 - Taller de circo, con Circo Nove - Casa das Máquinas
- 12:00 - Tita, con Títeres Babaluva - Carpa Roxa
- 17:00 a 20:00 - Juegos de escape - O Nigromante - Varios lugares
- 17:00 a 20:00 - Estrelas e desexos con Pistacatro - Palco de música de la Alameda
- 18:00 - Taller: Dociño de Nadal - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
Miércoles 31 de diciembre
- 12:00 - Lume, con Títeres Babaluva - Carpa Roxa
- 12:00 - Taller: Creando desexos de Aninovo - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
- 17:00 - XI San Silvestre - Praza do Obradoiro
- 23:30 - Fiesta fin de año con Mekánika Rolling Band - Praza do Obradoiro
Viernes 2 de enero
- 18:00 - Taller: Aprende a facer un paquetiño - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
- 17:00 a 20:00 - Ruleta de regalos #EuMercoAquí - Carpa de la Alameda
- 18:00 - Taller: Prepara un sobre para Reyes - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
- 19:00 - Concerto Corais. Coto da Nai, Crecente, Santa Susana, La Salle, Harmonía Stellae - Teatro Principal
Sábado 3 de enero
- 12:00 - Taller: Tarjeta para los Reyes - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
- 13:00 - Son Vermú con Law - Carpa Roxa
Domingo 4 de enero
- 12:00 - Concierto de Reyes, de la Banda Municipal de Música de Santiago - Teatro Principal
- 12:00 - Taller: Tarxeteiro de árbore - Espacio Infantil de Mercado de Nadal
- 18:00 - Eh!...Domingo: Bingo musical Especial Reis, de Colectivo do Flow - Carpa Roxa
- 18:00 - Taller: Diseñando tu Rey - Espacio Infantil del Mercado de Nadal
- 19:00 - Concerto Corais. Obradoiro de voces Libredón, Voces de Compostela, Amigos do Castiñeiriño, Ponte Mantible, Alegría de Compostela, Asubío - Teatro Principañ
- 20:00 - Año Nuevo, con Ainhoa Arteta - Palacio de Congresos e Exposición de Galicia
Lunes 5 de enero
- 17:30 - Cabalgata de Reyes - Salida de la plaza Nosa Señora da Mercé de Conxo
- 19:30 - Recepción Real - Pazo de Raxoi
- 20:30 - Concierto de Reyes - La Cenicienta, de la Real Filharmonía de Galicia - Auditorio de Galicia
Martes 6 de enero
- 20:30 - Concierto de Reyes - La Cenicienta, de la Real Filharmonía de Galicia - Auditorio de Galicia