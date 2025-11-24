Santiago aprueba el expediente de contratación del nuevo parque de bomberos de A Pulleira

La Xunta de Goberno local de Santiago aprobó hoy el expediente de contratación del servicio de redacción del proyecto y dirección facultativa para el nuevo parque de bomberos de Pulleira.

El contrato contará con un presupuesto base de licitación de 202.585,97 euros y un plazo de ejecución de 33 meses, ya que estará vigente hasta la finalización de las obras. En lo relativo a la redacción del proyecto, el plazo de presentación será de tres meses.

El objetivo del contrato es la redacción del proyecto del parque de bomberos, así como la dirección facultativa de la primera fase de la obra, que deberá permitir el traslado inmediato del servicio de Extinción de Incendios y Salvamento desde su sede actual.

El nuevo parque contará con zonas de administración, alojamiento y aparcamiento de vehículos de emergencia, y el proyecto contemplará también la urbanización mínima de la parcela con la resolución de la salida y maniobra de vehículos y la conexión a servicios desde la rúa Cruceiro da Coruña.

Según el anteproyecto inicial, que ahora se desarrollará a partir de esta licitación, el nuevo parque mejorará sensiblemente no solo las instalaciones actuales, sino también las que estaban previstas en la estructura de Salgueiriños destinada inicialmente al parque comarcal de bomberos.

De este modo, según detalló la portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao, habrá más aparcamiento para los vehículos de intervención, más dormitorios para los bomberos, o más espacio para las prácticas y las maniobras de los efectivos.

La localización de la parcela también ofrecerá mejores conexiones, tanto con la ciudad como con otras infraestructuras como la AP-9 o la A-54, una cuestión importante pensando en la comarcalización del servicio.

Louzao detalló que "está concebido para albergar el servicio comarcal de bomberos para lo que se estuvo negociando los acuerdos necesarios con la Dirección General de Emergencias e Interior y el Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de Coruña".

Añadió también que el Consorcio envió la semana pasada el resultado de la revisión del texto del convenio con el fin de que ahora sea también contrastada con los servicios técnicos municipales.

Recuperación de las esculturas de Mestre Mateo

La Xunta de Goberno local también aprobó el acuerdo al que se llegó con la representación procesal de la familia Franco para la ejecución de la sentencia emitida por el Tribunal Supremo el 18 de junio de 2025.

Esta sentencia resolvía que el concello de Santiago recuperaba las esculturas del Mestre Mateo expoliadas durante la dictadura.

En virtud de este acuerdo, la familia Franco corre con los gastos del traslado de las estatuas que se encuentran en el Pazo de Meirás (4.350,77 euros), una vez que su representación le comunicara el 8 de julio su voluntad de cumplir, voluntariamente, con la sentencia del Tribunal.

"Tal y como se anunció, la previsión es que el día 11 podamos ya tener las esculturas en Compostela, una vez que ya fue autorizado su traslado por la Dirección General de Patrimonio", señaló la portavoz municipal.

Red de saneamiento

Míriam Louzao también ha comunicado que se aprobó la licitación de las obras de ampliación de la red de saneamiento en el sector este del lugar de Formarís, en A Enfesta, incluidas en el Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal. El presupuesto base es de 263.039,50 euros.

Esta obra permitirá dar servicio a las viviendas de A Sionlla de Abaixo y Formarís, para conectarlas a la red existente en A Sionlla de Arriba, implantando 840 metros de tuberías y una estación de bombeo para el ámbito norte, en A Sionlla de Abaixo.