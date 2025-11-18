La alcaldesa de Santiago sobre el PP en el conflicto de bomberos: "A palabras necias, oídos sordos"
La primera edil compostelana se refirió a las manifestaciones del principal partido de la oposición en las últimas horas. El PP considera que tener el parque de bomberos inoperativo es "razón suficiente" para dimitir
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha criticado al Partido Popular, "con Borja Verea a la cabeza", por "mentir de manera descarada" con respecto al conflicto de los bomberos.
"A palabras necias, oídos sordos y nosotros a trabajar, que es lo que tenemos que hacer", ha subrayado en unas manifestaciones recogidas por Europa Press.
En la pasada jornada del domingo, Verea solicitaba la dimisión de la mandataria local tras el incendio en una vivienda del barrio de Pontepedriña.
Posteriormente al Consello de la Xunta del lunes, el presidente autonómico, Alfonso Rueda, fue cuestionado por los medios sobre si creía que Sanmartín debía dimitir, y su respuesta fue que "lo que tiene que hacer" es arreglarlo "cuanto antes".
En este contexto, consultada por los medios de comunicación sobre si estaba más en la línea de Rueda que de Borja Verea, la alcaldesa ha reiterado que "están en una línea de trabajar para ver cual es un camino para solucionar esas demandas de bomberos y policías".
A renglón seguido, Goretti Sanmartín ha resaltado que el PP, con "Borja a la cabeza, miente de manera descarada, intenta fomentar el uso de bulos, y desacreditar por desacreditar".
"Creo que a veces, cuando escuchas determinadas cosas, te da ganas de pensar que a palabras necias oídos sordos, y nosotros a trabajar que es lo que tenemos que hacer", ha concluido.
La postura del PP
El portavoz del PP en Santiago, Borja Verea, ha denunciado que tener el parque de bomberos "inoperativo" por primera vez en la historia de la ciudad es "razón suficiente" para que la alcaldesa, Goretti Sanmartín, dimita.
Según ha trasladado el PP local en una nota de prensa que recoge Europa Press, Verea reunió este lunes al Comité Ejecutivo de la formación en la ciudad, para analizar la situación "crítica" en la que se encuentra Santiago.
Allí, Verea subrayó que el Gobierno local, formado por BNG y Compostela Aberta, apoyado por el PSOE, tiene a la capital de Galicia "en una situación límite en todos los departamentos". "¿Que más tiene que pasar?", se ha preguntado.
En esta línea, el popular ha señalado la situación dramática que se vivió el pasado sábado, por un incendio en una vivienda en Pontepedriña. "Terminó milagrosamente solo con dos heridos, pero podía haber sido una desgracia con pérdida de vidas humanas", ha resaltado.
Por ello, ha solicitado la dimisión "inmediata" de la alcaldesa porque, afirma, está "poniendo en riesgo la vida de los santiagueses", y porque es la "máxima culpable" de esta situación de "caos y desorden".
Según Verea, "está a la vista que no saben gestionar esta crisis que ellos generaron", y ha asegurado que "si necesitan ayuda están dispuestos a ayudar". Así, ha puesto de ejemplo que ya tuvieron que explicarle que la tasa de reposición no impide contratar más policías y bomberos y la CIG "les dio la razón".
A mayores, ha recordado que a la situación de "crisis" de bomberos y policías hay que añadir el "cierre de las actividades en los centros socioculturales y el mal funcionamiento de los servicios de limpieza".
También, con respecto al Pleno extraordinario de este viernes, Verea ha indicado que el pago de los 2.000.000 euros es "ilegal y una completa chapuza". "Leer los informes es el mejor retrato de un gobierno que no sabe lo que es gestionar", ha destacado.
"En cualquier administración presentar un pago de horas extras con todas esas ilegalidades acumuladas sería, también, razón suficiente para asumir responsabilidades, pero sabemos que no lo van a hacer", ha concluido.