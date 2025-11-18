La alcaldesa de Santiago sobre el PP en el conflicto de bomberos: "A palabras necias, oídos sordos"

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha criticado al Partido Popular, "con Borja Verea a la cabeza", por "mentir de manera descarada" con respecto al conflicto de los bomberos.

"A palabras necias, oídos sordos y nosotros a trabajar, que es lo que tenemos que hacer", ha subrayado en unas manifestaciones recogidas por Europa Press.

En la pasada jornada del domingo, Verea solicitaba la dimisión de la mandataria local tras el incendio en una vivienda del barrio de Pontepedriña.

Posteriormente al Consello de la Xunta del lunes, el presidente autonómico, Alfonso Rueda, fue cuestionado por los medios sobre si creía que Sanmartín debía dimitir, y su respuesta fue que "lo que tiene que hacer" es arreglarlo "cuanto antes".

En este contexto, consultada por los medios de comunicación sobre si estaba más en la línea de Rueda que de Borja Verea, la alcaldesa ha reiterado que "están en una línea de trabajar para ver cual es un camino para solucionar esas demandas de bomberos y policías".

A renglón seguido, Goretti Sanmartín ha resaltado que el PP, con "Borja a la cabeza, miente de manera descarada, intenta fomentar el uso de bulos, y desacreditar por desacreditar".

"Creo que a veces, cuando escuchas determinadas cosas, te da ganas de pensar que a palabras necias oídos sordos, y nosotros a trabajar que es lo que tenemos que hacer", ha concluido.

La postura del PP