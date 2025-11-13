Santiago premia la fidelidad de la clientela de la Praza de Abastos en su 80 aniversario Concello de Santiago

La Praza de Abastos de Santiago de Compostela sigue premiando a sus clientes en el marco de la campaña '80 anos alimentando Compostela', que conmemora el 80 aniversario de la inauguración del actual edificio, diseñado por el arquitecto Joaquín Vaquero Palacios.

El concelleiro de Mercados, Xan Duro, participó esta mañana en la entrega de regalos a aquellas personas que acreditaran su compra en Abastos. De esta forma, a la cliente más fiel se le hizo entrega de diferente material promocional.

Así, presentando tickets de compra de más de 25 euros, los consumidores podrán llevar una fiambrera conmemorativa; mientras que el regalo para las personas que muestren tickets de más de 15 euros serán bolsas de malla reutilizables para realizar su compra.

La campaña '80 anos alimentando Compostela' tiene como objetivo reconocer el papel de la Praza de Abastos como centro de alimentación de proximidad y como elemento fundamental para el cumplimiento del Pacto Alimentario de Milán por la que las ciudades, entre ellas Santiago, se comprometieron a impulsar sistemas agroalimentarios sostenibles, inclusivos y diversificados.

Además, pretende reconocer el papel de los vendedores y vendedoras de la Praza de Abastos, y atraer nueva clientela al mercado.

Con este objetivo, esta semana darán comienzo en el propio mercado los cursos de cocina que se desarrollarán de la mano de la concellería de Mocidade y del Centro Xove de la Almáciga.

Además, los estudiantes que presenten su carnet podrán acceder a descuentos del 10% sobre el importe de la compra en más de una veintena de puestos de la Praza.