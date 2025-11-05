Los orígenes en Santiago de Compostela de Rodrigo Paz, nuevo presidente de Bolivia

El 20 de octubre, el centroderechista Rodrigo Paz Pereira ganaba las elecciones presidenciales en Bolivia con el 54,57% de los votos. De esta manera, el candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) será investido como presidente el sábado 8 de noviembre y pone fin a dos décadas de gobiernos de izquierda de la mano del Movimiento al Socialismo (MAS).

El nuevo presidente boliviano tiene una vida marcada por la política y con acento gallego y picheleiro. Rodrigo Paz nació en 1967 en Santiago de Compostela y es hijo del político Jaime Paz Zamora y la compostelana Carmen Pereira Carballo.

Era, además, sobrino de la pintora Aurichu Pereira, esposa del histórico dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras y que falleció en 2023 tras cuatro décadas siendo pareja de Beiras.

Una vida ligada a la política

La vida política de Rodrigo Paz viene marcada desde su nacimiento, con una familia ligada directamente a la política boliviana. Rodrigo Paz seguirá los pasos de su padre, Jaime Paz Zamora, quien fue presidente de Bolivia entre 1989 y 1993.

Su tío abuelo, Víctor Paz, también gobernó el país hasta en cuatro ocasiones, de 1952 a 1956, de 1960 a 1964, de agosto a noviembre de 1964 y de 1985 a 1989.

Víctor Paz fundó en 1942 el partido Movimiento Nacionalista Revolucionario con el que llevó a cabo sus medidas más importantes: la reforma agraria, la instauración del voto universal, la reforma educativa y la nacionalización de las principales empresas mineras.

El papel que jugó Víctor Paz en la transformación de Bolivia lo convirtió en uno de los referentes de la política contemporánea del país y en uno de los líderes más importantes de América del siglo pasado.

De sus inicios en la izquierda a su actual política de centroderecha

Paz se inició en la política en el mismo partido que su padre, en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, un partido socialdemócrata y uno de los más importantes en las dos últimas décadas del siglo XX en la historia de Bolivia.

El partido gobernó en el país de 1997 a 2002, en coalición con el partido Acción Democrática Nacionalista. Durante esa época, Rodrigo Paz fue designado agregado comercial en la embajada de Bolivia en España y encargado de negocios ante la Organización Mundial del Comercio.

En 2002 llegó al Congreso de Bolivia por el departamento de Tarija. Entre 2010 y 2020 regresó a la ciudad para convertirse en concejal y luego en alcalde, puesto que ganó con más de la mitad de los votos.

Desde 2020 era senador nacional por la alianza Comunidad Ciudadana de centroderecha y este año se postuló por primera vez a la presidencia tras firmar una alianza electoral con el Partido Demócrata Cristiano.

Muy devoto del 'tata' Santiago

Con motivo de las represiones políticas por la dictadura de René Barrientos, la familia de Rodrigo Paz tuvo que exiliarse. De hecho, su padre sobrevivió a un atentado en el avión donde viajaba y en el que murieron cinco compañeros de su partido.

El destino del padre del presidente boliviano, Jaime Paz, fue la Universidad Católica de Lovaina, gracias a una beca. En la ciudad belga sufrió un grave accidente de coche y acabó en un hospital de Bruselas en el que conoció a la que sería su pareja el resto de su vida, la enfermera santiaguesa Carmen Pereira Carballo.

El abuelo de Carmen, Jesús Pereira Vilariño, fue un profesor con ideales republicanos que, tras la Guerra Civil y represaliado, continuó su vocación en una preceptoría de Santiago de Compostela.

Entre su alumnado estaba Xosé Manuel Beiras quien, con los años, se casaría con su hija Aurichu Pereira, tía materna de Rodrigo Paz.

El matrimonio formado por Jaime Paz y Carmen Pereira decidieron dar a luz en la ciudad materna y el 22 de septiembre de 1967, en el número 7 de la plaza del Patio de Madres de Santiago de Compostela, nació su primer hijo, Rodrigo Paz.

Rodrigo Paz junto a su padre, Jaime Paz Rodrigo Paz Rodrigo Paz

Apenas residió dos años en la capital gallega y su vida transcurrió en más de diez países antes de poder regresar a Bolivia en 1986 con el inicio de la transición democrática del país.

A pesar de la breve estancia, en una entrevista con EFE, el nuevo presidente de Bolivia contaba que se sentía "muy agradecido con España" y que su estadía en Santiago de Compostela fue "un aprendizaje extraordinario".

"La relación con España está vinculada con mi señora madre que es de origen gallego, de Santiago de Compostela, y en esa vinculación siempre fue una familia que nos amparó mucho y que nos dio mucho respaldo", indicaba.

Paz subrayaba en esta entrevista que tanto él como su familia estarán "siempre muy agradecidos con España" porque fue "muy solidaria para la instauración de la democracia en Bolivia".

De su tiempo en la capital gallega destacó que se volvió "muy devoto del tata Santiago", como se le llama en Bolivia al apóstol Santiago en las comunidades rurales andinas.