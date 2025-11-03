Avanzan las obras de la travesía de Milladoiro, en Ames, con restricciones al tráfico

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza con la ejecución de las obras de mejora de la movilidad sostenible y humanización en la travesía de Milladoiro, entre los kilómetros 67 y 68,6 de la carretera 550 en el concello de Ames.

Las obras cuentan con un presupuesto de 4,4 millones de euros financiados con los fondos europeos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia (PRTR).

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se producirán afectaciones al tráfico desde hoy 3 de noviembre, que podrían verse alteradas por las condiciones meteorológicas.

De 8:30 a 21:30 horas del 3 de noviembre

Afectaciones en la margen derecha de la travesía entre la glorieta SC-20 (kilómetros 67,1) y la rúa Magdalena (en el kilómetro 68). Se restringirá el acceso a autobuses y residentes y cortarán los accesos a la N-550 en los viales de la rúa Raxoeira y la rúa Curuxa.

El itinerario alternativo será por la avenida Muiño Vello, travesía do Porto Aldea Grela y rúa Do Rebullo.

También habrá afectaciones en la margen izquierda entre la travesía Da Moa (en el kilómetro 68,8) y en la rúa Do Rego (kilómetro 67,2). Se restringirá el acceso a autobuses y residentes y cortarán los accesos a la N-550 en en el vial de la rúa Figueiras.

El itinerario alternativo se llevará a cabo por la travesía da Moa y rúa Do Rego.

De 8:00 a 21:30 horas del 4 al 5 de noviembre

Los trabajos afectarán de igual modo al margen derecho de la travesía entre la glorieta SC-20 (kilómetros 67,1) y la rúa Magdalena (en el kilómetro 68).

Durante estos días, se trasladará una parada de autobús fuera del tramo afectado. El tráfico por la N-550, por su parte, no tendrá restricción en dirección Santiago.

De 8:00 a 21:30 horas del 6 al 7 de noviembre

Además de las afectaciones de la glorieta SC-20 (kilómetro 67,1) y la rúa Magdalena (kilómetro 68), se llevará a cabo un corte en la rúa Castelao.

El itinerario alternativo se llevará a cabo por Vilar de Calo y rúa das Viñas.

De 8:00 a 21:30 horas del 10 al 12 de noviembre

Se realizará un corte de la margen izquierda de la N-550, entre la rúa das Viñas (kilómetro 68) y la rúa Cartas (kilómetro 68,1).

El tráfico se desviará por la margen derecha para ambos sentidos y no habrá paradas de autobús afectadas.

De 8:00 a 21:30 horas del 13 al 14 de noviembre

Durante estos días habrá afectaciones en la margen derecha de la travesía entre la glorieta SC-20 (kilómetro 67,1) y la rúa Francés (kilómetro 68,2).

El acceso estará restringido a autobuses y residentes y también se realizará el corte de los accesos a la N-550 en los viales de la rúa Raxoeira, la rúa Magdalena, la rúa Do Xeixo y la rúa Francés.

El itinerario alternativo se llevará a cabo por la avenida Muiño Vello, travesía do Porto, Aldea Grela y rúa do Rebullo.

También se cortará la rúa Castelao, con un itinerario alternativo por Vilar de Calo y rúa das Viñas y con el traslado de una parada de autobús fuera del tramo afectado.

Por otro lado, siguen vigentes las afecciones en todo el tramo de la travesía de Milladoiro, donde se está reduciendo de dos a un solo carril por sentido de circulación.