Fallece una persona tras ser atropellada en Noia (A Coruña)

Una persona ha perdido la vida este domingo en Noia, en A Coruña, tras ser atropellada por un vehículo, en un trágico suceso ocurrido en la carretera DP-1105, a la altura del kilómetro 1, en la parroquia de Argalo.

El accidente se produjo alrededor de las 18:15 horas, momento en el que un particular alertó al 112 Galicia para informar de lo ocurrido.

Desde el centro de coordinación se activó de inmediato un amplio operativo de emergencia en el que participaron el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bombeiros de Boiro, el GES de Noia, la Garda Civil, la Policía Local y Protección Civil del municipio.

A pesar de la rápida intervención de los servicios sanitarios, los profesionales no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima, que falleció en el lugar del atropello.