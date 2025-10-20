Evacuan en helicóptero a un trabajador tras sufrir un accidente con un fresadora en Boqueixón (A Coruña)

Un trabajador tuvo que ser evacuado en helicóptero tras sufrir un accidente con una fresadora en la parroquia de Pousada, en el municipio coruñés de Boqueixón.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo a las 18:20 de este lunes en Pumariño y al hombre le amputarán varios dedos de una mano.

Hasta el punto se desplazaron los profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó el helicóptero medicalizado con base en Santiago, además de la Guardia Civil y de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Boqueixón.

El herido fue trasladado en helicóptero hasta el Hospital Clínico Universitario de Santiago y el implicado sufrió la amputación de varios dedos de una mano mientras trabajaba con una fresadora.