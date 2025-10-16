El Juzgado de Santiago declara nulo un contrato de tarjeta revolving de Wizink Bank por abusivo
La magistrada considera que la entidad no informó con claridad sobre el funcionamiento del crédito y condena a devolver las cantidades cobradas de más a la consumidora afectada
Te puede interesar: O Son do Camiño 2026 suma a Linkin Park a su cartel: es su único festival en España el próximo año
El Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Santiago de Compostela ha dictado la Sentencia nº 301/2025, en la que declara nulo por abusivo un contrato de tarjeta de crédito Wizink Oro suscrito en 2017 entre Wizink Bank S.A. y una consumidora de la ciudad, representada por Oulego Abogados y Consultores.
El fallo estima íntegramente la demanda presentada por la defensa de la clienta.
Según la resolución judicial, el contrato no supera el doble control de inclusión y transparencia, ya que la entidad no explicó de forma clara cómo funcionaba el crédito revolving, el sistema de amortización ni sus consecuencias económicas.
Por este motivo, el juzgado ordena a Wizink Bank reintegrar todas las cantidades abonadas por la demandante que excedan del capital dispuesto, junto con intereses legales desde cada pago hasta su devolución completa, además de imponer las costas a la entidad financiera.
La magistrada recalca que la falta de información suficiente sobre los intereses y el método de pago convierte la cláusula en abusiva, impidiendo al consumidor comprender el coste real del crédito, cuyo tipo de interés nominal era del 24 % (TAE del 27,24 %).
Asimismo, el fallo señala que no se ha probado la existencia de un nuevo contrato (Wizink Me) que sustituya al anterior, ni tampoco una renuncia expresa de la clienta a sus derechos.