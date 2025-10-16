Ames (A Coruña) presenta una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente por el vertido en el río Sar

El Concello de Ames acaba de presentar una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente por el vertido en el río Sar. Esta acción se suma a las denuncias presentadas ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y la Policía Autonómica.

Técnicos de Augas de Galicia han atribuido el origen de los vertidos que afectan a los municipios de Ames, Brión y Rois a las obras para la puesta en marcha de la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de A Silvouta, en Santiago de Compostela.

Según el alcalde de Ames, Blas García, se trata de "un atentado medioambiental muy grave y, ante la pasividad y abandono de la mayoría de las administraciones competentes en esta materia, decidimos presentar una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente".

Además, el regidor municipal destacó que el río Sar, a su paso por Bertamiráns, está incluido dentro de la Red Natura 2000, por lo que este vertido afecta a una zona del río de alta importancia ecológica.

Desde este jueves, los técnicos de Augas de Ames están realizando análisis en dos puntos del río en distintas horas del día para disponer de más datos sobre el vertido.

El alcalde, Blas García, y el concejal de Gestión del Medio Natural, Javier Antelo, comparecieron esta mañana durante una visita al río Sar, en el lugar de la Condomiña, para informar de las últimas acciones realizadas por el Concello de Ames en relación con el vertido en el río. Estuvieron acompañados del concejal de Obras y Servicios Básicos, Gustavo Nieto, y de la concejala de Bienestar Social, Uxía García.

Blas García explicó que "llevamos tiempo detectando que se estaba vertiendo al río Sar, pero esto se agravó en los últimos días, de tal manera que se puede comprobar viendo cómo está actualmente el caudal del río. Hemos estado denunciando o avisando de esta situación desde el domingo por la noche, cuando nos llega el primer aviso del 112 y de varios vecinos que llaman por teléfono a la Policía Local y a Augas de Galicia. Debido a esta situación, el domingo la empresa municipal, Augas de Ames, realiza una inspección del río Sar a su paso por el Concello de Ames, y desde ese momento nos ponemos en contacto con las distintas administraciones, sin obtener respuesta de ninguna de ellas hasta hoy, cuando nos llegó una comunicación de la Consellería de Presidencia".

Según indicó el regidor, "el informe de la Policía Autonómica, recibido hoy, confirma lo que todos sabemos: que hay un vertido, que certifican con fotos que ya ha llegado a Padrón, algo que ya sabíamos porque hablé con el alcalde de Padrón, y también certifican que el gerente de la UTE dice que tiene permiso de Augas de Galicia para hacer un vertido normal".

Denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente

De este modo, el Concello de Ames presentó esta mañana una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente, aportando toda la información y los informes de Augas de Galicia, la denuncia presentada en SEPRONA y el plan de obra de la EDAR de Silvouta, en el que se recoge que no se puede verter nada al río.

En este sentido, el alcalde destacó que "si este vertido, en lugar de provenir de la depuradora de Silvouta, viniera de una granja, como pasó hace unos años, seguramente se habrían tomado medidas. En este caso, que sepamos, no se ha tomado ningún tipo de medida correctora, ni se nos ha informado, al menos al Concello de Ames y a los demás concellos, porque estos días he hablado con los alcaldes de Brión, Rois y Padrón, y están en la misma situación que nosotros: desconocimiento y falta total de información. Esperamos que ahora la Fiscalía actúe y se depuren responsabilidades. No se puede permitir, ni por parte de Augas de Galicia, ni de Acuaes, ni de ninguna administración, esta pasividad y abandono, porque el río Sar ya era uno de los ríos más contaminados, pero la poca fauna que quedaba está muriendo".

Por otra parte, el Concello de Ames enviará otro escrito a la Consellería de Medio Ambiente preguntando cuál será el tratamiento o las medidas correctoras que se van a adoptar para paliar la actual situación del caudal del río Sar. Según manifestó Blas García, "sigue vertiéndose al río Sar y creemos que no se está actuando. Lo que pedimos es que se actúe y se deje de verter de inmediato, porque toda la información que nos llega, de la cual no tenemos informes, indica que van a seguir vertiendo durante mucho tiempo, o al menos eso es lo que prevén, porque la parte nueva de la EDAR de Silvouta está entrando en carga y esto provoca que se estén vertiendo directamente miles de litros al río".

A lo que añade: "Hoy volveré a hablar con los alcaldes de los concellos afectados para saber si quieren sumarse a esta denuncia ante la Fiscalía o presentar su propia denuncia. Esto va mucho más allá del río Sar porque ya está llegando al Ulla. También debo decir que estos días hemos estado en comunicación con la Plataforma por la recuperación del SAR y seguramente también tengamos que contactar con la Plataforma en defensa de la Ría de Arousa".

El concejal de Gestión del Medio Natural y Atención al Rural, Javier Antelo, explicó que fue el domingo por la tarde cuando comenzaron a recibir las primeras quejas vecinales por la presencia de un olor muy fuerte. "Desde ese momento, lo que se hizo desde el Concello, a través de la empresa Augas de Ames, fue enviar a técnicos para inspeccionar el río en Bertamiráns, y se detectó un vertido de grandes dimensiones. Se encontraron restos sólidos en las orillas del río, presencia de lodos y que las aguas estaban en el estado que estamos viendo ahora. En un primer momento no se sabía de dónde provenía el vertido, aunque sí se sospechaba su origen", aclaró.