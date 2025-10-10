Cruce de acusaciones en Santiago de Compostela por la moción de censura

Este miércoles 8 de octubre los cuatro concejales no adscritos de Santiago aseguraban que solo apoyarían una moción de censura contra el gobierno bipartito de BNG y Compostela Aberta con Mercedes Rosón como candidata.

Tras estas declaraciones, tanto el portavoz del PP de Santiago, Borja Verea, como el presidente provincial, Diego Calvo, explicaron que el PP estaba abierto a explorar todas las posibilidades. Verea, hizo una propuesta en la que aceptaban dar la alcaldía a Rosón para constituir un "gobierno de emergencia".

Sin embargo, la concejala no adscrita rechazó esta posibilidad y aseguró que "jamás, jamás, jamás" gobernaría con el PP.

"Donde no hay seriedad es muy difícil construir"

Esta mañana Borja Verea acusó a los concejales exsocialistas de "hacer una oferta para después retractarse" en torno a la moción de censura y ha lamentado que "donde no hay seriedad es muy difícil construir".

El líder del PP de Santiago recordó que "los que hicieron una oferta fueron ellos. Los que hicieron una oferta sin interpretación y sin matices fueron ellos. Ellos propusieron delante de toda la ciudadanía una moción de censura encabezada por Mercedes Rosón y 24 horas después se retractaron".

Consultado por Europa Press sobre si descarta convocar una reunión para explorar la posibilidad de una moción de censura, Verea ha defendido que "las formas fueron correctas, los concejales hicieron una propuesta como hay que hacerla" y que él respondió "como hay que hacerlo".

Para Verea las elecciones de 2027 "serán las más simples de la historia de la ciudad" y en la que únicamente habrá "dos opciones".

"Con las Gorettis, Mercedes, Bugallos y compañía, que se llevan mal y tienen la ciudad como la tienen" y otra opción que, "demostró su generosidad, coherente, solvente y que aspira a esa mayoría para transformar Santiago", subrayó.

Mercedes Rosón asegura que a los no adscritos "no se les compra"

El portavoz del PSOE local, Gumersindo Guinarte, calificó de "esperpento político" el debate surgido alrededor de esta moción de censura y acusó a los no adscritos de "hacer el ridículo".

El portavoz del grupo municipal socialista de Santiago ha sostenido, en un audio difundido a los medios, que lo hecho por los ediles exsocialistas "es simplemente hacer el ridículo y hacerle el juego al PP" y ha lamentado que la política municipal transitase "en las últimas horas en Compostela desde el enredo al esperpento".

La edil no adscrita Mercedes Rosón ha asegurado que a los concejales no adscritos de la capital gallega "no se les compra con la alcaldía" y ha acusado al PSOE local de practicar la "política de mercadeo".

Rosón reprocha al PSdeG que hablen de "esperpento" cuando, según ha dicho, son "los autores materiales de una de las mayores infamias políticas que se vivieron en Santiago", refiriéndose a la expulsión de los exsocialistas al grupo de los no adscritos.

También señala que "resulta sorprendente" que estas declaraciones partan del "señor Guinarte", al que ha calificado como "una persona que llegado el momento vende su voluntad a cambio de prebendas, que aún están por ver".

Rosón ha subrayado que pese a que los no adscritos pueden llegar a acuerdos con todo el mundo, también con el Partido Popular, "no participarán nunca en una moción de censura".

"Por cierto son ellos, los socialistas, a los que Borja Verea se refirió como posibles socios preferentes en un pleno en el que coincidieron PP y PSOE en la mayoría de los posicionamientos. Desde luego, tienen bastantes cosas en común", ha ironizado.

Finalmente reitera que "es un debate cerrado": "Lo dijimos en abril, a principios de septiembre, y lo reiteramos hoy, debate cerrado en el que nunca quisimos participar, el resto interpretaciones malintencionadas y titulares".

El gobierno de Santiago "sigue trabajando"

La respuesta del gobierno local viene de la mano de la portavoz Míriam Louzao quien ha proclamado que "nós seguimos traballando" y se mostraba "con total honestidade, bastante alucinada" con el cruce de mensajes de ambos grupos.

Al ser cuestionada acerca de si en algún momento el gobierno de Santiago ha considerado que pudiese ser real la posibilidad de una moción de censura, la portavoz ha respondido que "non".

Louzao también incide en el que gobierno local sigue trabajando "con intensidade" y en la búsqueda de formas de cubrir las necesidades del ayuntamiento y de los vecinos de la capital gallega.

En la pasada jornada, y tras el cruce de acusaciones, la alcaldesa Goretti Sanmartín movía en redes sociales una fotografía suya en el Pazo de Raxoi con el mensaje: "seguimos traballando".