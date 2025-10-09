Trabajadores de Ryanair en el aeropuerto de Santiago convocan una huelga el 20 de octubre

El lunes 20 de octubre, trabajadores de Ryanair del aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro irán a huelga, según informa a Europa Press la delegada de la CIG y miembro del comité Yolanda Carnota.

La convocatoria de huelga, registrada este miércoles, está convocada para la compañía irlandesa low cost durante todo el día y para las demás empresas del aeropuerto y alrededores, como parkings o alquiler de coches, se convoca un paro parcial, de 12:00 a 15:00 horas.

Este jueves, más de un centenar de personas, según sus datos, protestaron en la terminal compostelana frente al expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por la compañía para un centenar de trabajadores de asistencia en tierra, mientras que otro centenar de tripulación de cabina será reubicada en otras terminales.

La compañía también anunciaba, en el mes de septiembre, del cierre de su base en Santiago dentro del plan nacional de la aerolínea irlandesa para rebajar su capacidad de vuelo y que afectará especialmente a los aeropuertos regionales.

Junto con este cierre, también canceló vuelos a Vigo, Tenerife Norte, Asturias, Valladolid o Jaén, debido a las "elevadas tasas de Aena".