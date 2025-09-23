Aitor Bouza promete como diputado del PSdeG tras la salida de Abalde a la Subdelegación de A Coruña

El secretario local del PSOE de Santiago, Aitor Bouza, ha prometido este martes su cargo como diputado del PSdeG. Bouza ocupa el puesto del exrector de la Universidade da Coruña (UDC) Julio Abalde, que dejó su escaño este mes para ponerse al frente de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña.

El socialista prometió su cargo y tomó posesión de su escaño con una camiseta con la bandera de Palestina en la que podía leerse 'Paremos o xenocidio'. Precisamente, Bouza tomó la palabra tras un debate sobre el minuto de silencio por el genocidio en Gaza que pretende impulsar el PSdeG y que defendió el propio José Ramón Gómez Besteiro, jefe de filas de los socialistas gallegos, según recoge Europa Press.

El jefe del Legislativo, Miguel Santalices, ha remitido a la decisión que tome en esta misma jornada la Mesa del Parlamento y ha instado a los portavoces de los grupos "a hablar". El minuto de silencio ya fue objeto de debate en la reunión de la Mesa de este lunes, donde contó con los votos a favor de BNG y PSdeG y los votos en contra de los tres miembros del PP (Ethel Vázquez y el del propio Santalices, ya que Elena Candia no estaba).

El perfil de Bouza

Aitor Bouza Manso (Santiago de Compostela, 1991) es licenciado en Derecho por la USC y completó su formación con un Máster en Consultoría, Márketing y Comunicación, así como con un Máster en Educación. El socialista tiene diversos cursos de especialización en mediación civil y mercantil, protección de datos, ciberseguridad, derechos humanos y violencia machista.

En el campo político, es secretario local del PSdeG en Santiago de Compostela y secretario de Acción Territorial del Partido Socialista de Galicia. Anteriormente, fue secretario xeral de las Xuventudes Socialistas de Galicia, así como miembro de la Comisión Ejecutiva Federal de las Juventudes Socialistas de España.

También ha ocupado responsabilidades orgánicas en el ámbito provincial del PSdeG y, actualmente, desempeñaba labores como asesor técnico jurídico en el Parlamento de Galicia.