Las obras de la sala de espera de Oncología del Hospital de Santiago alcanzan el 80% de ejecución

La Xunta, a través del Servizo Galego de Saúde, avanza en las obras de mejora del área de espera del hospital de día de oncohematoloxía del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, que alcanzan ya el 80 % de ejecución, tal y como ha detallado el Gobierno gallego en una nota de prensa.

Además, ha desgranado que el objetivo de esta actuación, que supone una inversión autonómica de más de 700.000 euros, es la humanización de este espacio.

Únicamente quedan pendientes los últimos trabajos de carpintería y de instalaciones, por lo que ha señalado que la previsión es finalizarlos en el próximo mes de octubre.

En concreto, la actuación consiste en el acondicionamiento de la terraza del hospital santiagués, cuya superficie supera los 300 metros cuadrados para lograr un espacio "más humanizado y confortable".