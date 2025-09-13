Desarticulado un grupo criminal en Melide (A Coruña) especializado en robos con fuerza

La Guardia Civil del Puesto Principal de O Milladoiro-Ames, en colaboración con el Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de la Guardia Civil de Cambre, desarticuló un grupo criminal asentado en el municipio coruñés de Melide especializado en robos con fuerza.

Según fuentes policiales, la operación 'Leonino II-Kinburg' comenzó en noviembre ante el incremento de robos con fuerza en establecimientos de la comarca de Santiago de Compostela.

Los agentes constataron que el modus operandi era el mismo en todos los ilícitos. De esta forma, sustraían un vehículo de una marca y modelo determinado en poblaciones cercanas, utilizándolos posteriormente para la perpetración del ilícito y tras ello lo abandonaban en zonas boscosas y poco transitadas con el objetivo de dificultar su localización.

Tras el análisis de la documentación, los efectivos identificaron a los integrantes del grupo, todos ellos conocidos por las fuerzas de seguridad por ilícitos de la misma índole.

Posteriormente, los agentes procedieron a realizar el registro del domicilio donde encontraron diversos efectos, entre ellos, una escopeta de caza con el número de serie borrado, la cual tras su análisis se pudo comprobar había sido sustraída en la localidad de Boimorto.

La Guardia Civil procedió a la detención de uno de los supuestos integrantes del grupo y a la investigación de los otros cinco como presuntos autores de 11 delitos contra el patrimonio, un delito de pertenencia a grupo criminal y un delito de tenencia ilícita de armas.