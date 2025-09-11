Aitor Bouza dice que no se siente "atacado" por Inés Rey tras ocupar el lugar de Julio Abalde

El secretario local del PSOE en Santiago, Aitor Bouza, se ha desligado y ha evitado polemizar sobre la decisión de que María Rivas salga de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña, puesto que ocupará el hasta ahora diputado Julio Abalde. La lista de los socialistas correrá y Bouza pasará a ocupar un escaño en el hemiciclo gallego.

En una rueda de prensa en la que estuvo acompañado de la diputada Patricia Iglesias y de la concejala Marta Abal, ha sido preguntado si interpreta como un ataque las críticas de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, quien calificó de "error" el cese de Rivas en la Subdelegación.

"En este caso no creo que tenga que hacer ninguna declaración al respecto. Me corresponde entrar en el Parlamento porque hay una marcha de un compañero y, como en todos los casos, entra el siguiente en la lista. Es lo único que tengo que decir, no es una decisión que se adoptase en Santiago, ni tiene nada que ver con el PSdeG de Santiago", ha argumentado.

Así, ha agregado que "para nada" interpreta que las palabras de Rey fuesen "un ataque" a su persona "ni mucho menos". "Entiendo justamente que la lista que se presenta a las elecciones y que fue aprobada por el partido tiene una orden y (cuando alguien sale) corresponde entrar al siguiente de la lista. Con total normalidad, como ha pasado en otras ocasiones, ocurrió aquí", ha zanjado.

Por otro lado, con expectativas de que el PSOE pueda revelar "pronto" a su candidato o candidata municipal en Santiago, Bouza ha optado por mantener la incógnita. Ha sido preguntado si estaba en la mesa donde ofrecía la rueda de prensa con Rivas y Abal, a lo que ha contestado que "podría" ser, antes de matizar que podría estar "en la sala" o, desde una perspectiva más amplia, en la casa del PSOE compostelano.

"Estamos en la casa del PSOE de Santiago y podría ser cualquier compañera o compañero que, evidentemente, esté en el partido", ha dicho, antes de garantizar "las ganas e ilusión" de la formación para recuperar la Alcaldía. De hecho, ha dicho que tiene la "firme convicción" de que se presentará a una persona que "será capaz" de lograr el bastón de mando.

A disposición del partido

En el ámbito de las quinielas sobre aspirantes a pugnar por la Alcaldía en Santiago en las próximas municipales, han sido preguntadas al respecto tanto Iglesias como Abal. La primera ha esgrimido que "es una decisión del partido". "Somos un partido muy democrático, muy asambleario en ese aspecto, pero creo que no me corresponde pronunciarme sobre futuribles. Pleno respeto a lo que se decida", ha dicho.

Sobre si le gustaría o si es una cuestión que se le haya pasado por la cabeza la de optar a la Alcaldía, ha replicado que "sinceramente no". Pero ha admitido que en la política puede haber cambios y que las decisiones se toman "cuando las tienes encima de la mesa". En todo caso, sobre si se le ha pasado por la cabeza optar a ser cabeza de lista local del PSOE, ha insistido en que "la realidad es que no".

"Suscribo una por una las palabras de Patricia. Yo siempre digo que para mí es un honor estar aquí. Estaremos donde tengamos que estar", ha agregado su compañera.

Finalmente, sobre si creen que es el momento de que sea una mujer la que encabece la lista de los socialistas, ambas, "como feministas", han coincidido en que no van a decir que "no". En todo caso, a disposición del partido que es al que "corresponde" la decisión, han recalcado que estarán "donde toque estar".